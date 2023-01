Lampioni, il Comune punta sul risparmio

di Claudio Bolognesi

Partirà in primavera il secondo stralcio dell’intervento di sostituzione dei corpi luce di capoluogo e frazioni.

Un’opera complessiva, per questo solo secondo stralcio, da oltre 130 mila euro, suddivisi in parti diseguali tra comune e Solaris.

La società in house metterà sul piatto fondi propri per 32.600 euro, mentre il Comune 100 mila euro tondi.

Il piano complessivo di sostituzione dei corpi luce dell’illuminazione pubblica mira a diversi obiettivi. Il primo è la riduzione dei consumi energetici "pur garantendo il corretto livello di illuminazione degli ambienti esterni", precisa una nota della delibera di Giunta.

In secondo luogo una riduzione dei costi di gestione e di manutenzione, poi quella dell’impatto ambientale del servizio e dell’inquinamento luminoso.

Tra gli altri obiettivi prefissati con questa svolta nell’illuminazione pubblica, c’è poi quello di garantire un aumento della sicurezza stradale e un maggior decoro nelle zone centrali e periferiche dei centri abitati.

Numeri alla mano, il cambiamento porterà alla voce ‘riduzione dei consumi dell’impianto’ uno straordinario vantaggio. SI calcola infatti che la ‘potenza complessiva con perdite’ passerà da 31,40 kw a 12,69, il consumo dell’impianto d’illuminazione da 154.172 kwh a 46.720 Kwh, le Tep (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) scenderanno da 28,82 a 8.73, e la voce ‘co2 equivalenti’ scenderà da 62,13 a 18.83.

Nel primo stralcio le zone interessate all’intervento sono state quelle, tra il 2020 e il 2021, della via Emilia ad Osteria Grande, di piazza Vittorio Veneto, di via Carducci, di viale Oriani e, sempre nella frazione di Osteria Grande, di parte della zona industriale.

In questo secondo stralcio che partirà a 120 giorni dalla delibera, e dunque appunto in primavera per concludersi nei mesi estivi, saranno invece interessati i punti luce della restante parte della zona industriale di Osteria Grande, nel capoluogo la zona del cimitero di via Viara oltre a via Berlinguer, Albertazzi e Meucci e, tornando alle frazioni, i punti luce di Gallo Bolognese. Complessivamente il passaggio a led interesserà 289 lampioni.

Insomma, un intervento fondamentale in un periodo in cui il caro-energia continua a gravare su famiglie, imprese e pubblica amministrazione.