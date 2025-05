L’ampliamento della ferrovia . Il fronte del ‘no’ in Regione : "Difenderemo il nostro territorio"

Un sit-in, davanti al palazzo dell’Assemblea legislativa regionale a Bologna, al grido di ‘Difendiamo il nostro territorio’. Lo organizza, martedì 13 maggio alle 12, il coordinamento dei comitati che da tempo si oppongono al progetto di ampliamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese nelle ipotesi fin qui proposte da Rfi.

Il presidio ha lo scopo di "sensibilizzare l’opinione pubblica chiamando a raccolta gli aderenti ai comitati e alle associazioni del mondo agricolo che nell’incontro pubblico del 23 aprile hanno manifestato il loro appoggio e fornito sostegno alle proposte presentate", riferiscono dal coordinamento dei comitati, che nelle scorse settimane ha appunto organizzato un’affollata iniziativa al centro sociale La Stalla.

Il sit-in di martedì "si prefigge di fornire all’opinione pubblica e alle istituzioni un segnale di forte coesione da parte di tutti quei cittadini che provati da questo sistema politico, immaginano il loro futuro, il loro territorio ed il loro ambiente meno bistrattato, dove vivere e fare crescere affetti comunità e imprese", proseguono i comitati.

Al termine del presidio ci sarà la possibilità di assistere in Aula alla discussione dell’interpellanza presentata nelle scorse settimane dal consigliere regionale di opposizione, Marco Mastacchi (Rete civica).

"L’interpellanza chiede e propone alternative al progetto come la separazione dei flussi alta velocità passeggeri e merci sulla Dorsale Adriatica o, in subordine, la realizzazione di tratti in galleria per minimizzare i danni – ricordano i comitati – e il ripensamento del progetto e la rimodulazione dell’investimento a favore di soluzioni meno invasive e più funzionali per l’intero territorio regionale e per il trasporto merci del porto di Ravenna".

Il coordinamento dei comitati ribadisce infine la propria critica al progetto di ampliamento della linea ferroviaria in quanto "non in linea con una visione strategica di lungo termine. Ben venga che Il porto di Ravenna addivenga la più importante struttura commerciale Italiana per la logistica e l’intermodalità a livello regionale, nazionale e internazionale. Ma non a tutti i costi. Costi quel che costi!".

Per questo motivo, in quella che definisce una "fase di assordante silenzio che precede l’arrivo della relazione conclusiva di Rfi", il coordinamento dei comitati ribadisce di voler continuare nella "sua opera di sensibilizzazione" e che "non si lascia intimorire. In gioco – concludono i comitati – ci sono la tenuta economica del nostro territorio e la tenuta sociale delle nostre comunità, e come cittadini non abbiamo la benché minima intenzione di abbassare la guardia e di aspettare in silenzio".