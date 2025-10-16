Lancia una bottiglia dalla finestra, denunciato dalla polizia locale

Una bottiglia di plastica piena è stata lanciata da una finestra nel centro storico della città durante la serata del 4 settembre a ‘Imola in Musica’, cadendo a pochi centimetri da un giovane ciclista. La polizia locale ha identificato e denunciato a piede libero l’autore: un uomo di 42 anni, originario di Palermo, accusato di getto di cose pericolose.

La manifestazione organizzata dal Comune aveva animato le vie del centro con gruppi musicali. L’oggetto è precipitato intorno alle 21, fortunatamente senza provocare feriti tra pedoni e spettatori presenti.

Gli agenti del comando di via Pirandello hanno subito analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza comunale, ricostruendo la dinamica dell’accaduto e individuando l’edificio da cui era stato lanciato l’oggetto. L’ascolto dei testimoni e lo studio della traiettoria hanno permesso di identificare il responsabile: B. D., 42enne di Palermo. Nei giorni scorsi, l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di getto pericoloso di cose, ai sensi dell’articolo 674 del codice penale.

"Questo episodio poteva avere conseguenze molto gravi – dichiara il comandante della polizia locale, Massimiliano Galloni –. Il lancio di oggetti da finestre o balconi, specialmente durante eventi con grande affluenza di pubblico, rappresenta un pericolo concreto per l’incolumità dei cittadini. Solo per puro caso non ci sono stati feriti. Voglio sottolineare l’efficacia del nostro sistema di videosorveglianza e la professionalità degli agenti che, attraverso un’indagine accurata e metodica, sono riusciti a identificare il responsabile in tempi rapidi. Questo risultato dimostra l’impegno costante della polizia locale nel garantire la sicurezza durante gli eventi cittadini e nel perseguire comportamenti irresponsabili che mettono a rischio la collettività. Continueremo a vigilare con la massima attenzione affinché le manifestazioni pubbliche si svolgano in totale sicurezza per tutti i partecipanti".