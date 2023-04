Lancieri ‘fa le carte’ al Gran premio "Ferrari? La sua crisi è profonda"

di Mattia Grandi

Gabriele Lancieri è la quota imolese nell’automobilismo che conta. Dai kart alle monoposto passando per il volante di tante vetture a ruote coperte nelle più blasonate specialità. E il suo 2023 sarà ancora all’insegna della pista tra Porsche Sports Cup Suisse, il ruolo di istruttore federale ACI Sport e l’avvio di un’attività imprenditoriale nel motorsport. Una carriera che, negli anni Novanta, accarezzò il sogno Formula 1.

Lancieri, poco più di un mese per il ritorno della Formula 1 in città.

"Un evento importantissimo per Imola. Ma, più in generale, qualsiasi format competitivo di scena nel circuito muove la nostra economia interna. L’autodromo è un volano prezioso per generare indotto e lavoro".

C’è sempre la spada di Damocle del rumore che pende sul capo della struttura.

"Un punto di equilibrio si potrebbe trovare con il graduale impegno delle case costruttrici dei bolidi per alimentare una politica più attenta alla tematica".

Ci sono già i campionati con le vetture elettriche.

"Passi, in cavalleria, il motore termico con l’aiuto dell’elettrico. Le gare con vetture elettriche al 100%? Non si possono definire corse".

Partenza shock della Ferrari.

"Un quadro perfino peggiore di quello dello scorso anno. C’è attesa per il nuovo pacchetto di evoluzioni tecniche previsto per Imola. Ci vorrebbero un paio di buoni risultati, tra Azerbaigian e Miami, per scaldare l’atmosfera".

Cosa c’è dietro la crisi della Rossa?

"Di certo non è colpa di una singola persona. Cambiano i vertici del reparto corse ma il problema è più profondo. Dentro la struttura, nel suo insieme".

E la Red Bull vola.

"Una monoposto che, in passato, ha perso il confronto con la Mercedes soltanto a causa del motore. Il progettista Adrian Newey è un genio e, dal punto di vista telaistico, siamo al cospetto della vettura migliore del lotto".

Con un signor pilota.

"Verstappen è un campione completo. Ma con quella monoposto potrebbe puntare al titolo iridato anche il suo compagno Perez. E’ un’auto superiore alle altre".

Niente quote italiane nel circus iridato.

"L’attuale parco piloti della Formula 1 è di altissimo livello. Nel giro di due, tre, anni sono certo che approderà nella specialità almeno un rappresentante della scuola italiana di pilotaggio".

Mi faccia un nome.

"Gliene faccio due: Kimi Antonelli e Gabriele Minì. Il primo ha davvero le carte in regola per realizzare il sogno".

La Pirelli ha ufficializzato un nuovo format di qualifica al debutto ad Imola. Cosa ne pensa?

"Non credo che sia la modalità migliore per risolvere il problema del dominio assoluto di una scuderia. E non si può nemmeno pensare di penalizzare tecnicamente la macchina più veloce per rimetterla al pari delle altre".

Quindi?

"Bisognerebbe concedere più finestre di sviluppo delle monoposto in pista alle squadre in difficoltà. Invece, ormai, si lavora solo coi simulatori. Ricordiamoci, però, che in Formula 1 le cicliche fasi di dominio di una vettura sono sempre esistite. Pensiamo alla McLaren di Senna e Prost o alla Ferrari di Schumacher".