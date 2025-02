"Lancieri, legato alla comunità"

Anche il Comune si unisce alla città per la scomparse dell’artista delle ’caveje’ Sergio Lancieri (domani alle 9 l’ultimo saluto in camera mortuaria). Un uomo "appassionato della sua comunità – dicono dal Municipio –, capace di trasformare la sua creatività in un omaggio ai valori e alle tradizioni della nostra terra. Le sue caveje, realizzate per la musica, per Ayrton Senna e per il motorsport, hanno rappresentato un segno distintivo del suo legame con la Romagna, con la sua storia e con le sue passioni più autentiche".

Ma non solo, perché Sergio, grande amante della Formula 1, ha dedicato "con generosità il suo tempo alla cura del monumento di Ayrton Senna, mantenendo vivo il ricordo di un campione che tanto ha significato per la nostra città e per i tifosi di tutto il mondo".

Chi lo conosceva lo ha definito "un vulcano di energia", per questo, il Comune conclude: "Il suo entusiasmo e la sua dedizione resteranno un segno indelebile nella memoria collettiva. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Imola, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Un pensiero particolare va al figlio Gabriele Lancieri, che oggi porta avanti la passione per il motorsport e continua a far vivere l’eredità di un amore irriducibile per questo mondo".