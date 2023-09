L’Andrea Costa: "Grande tristezza"

Anche la società cestistica dell’Andrea Costa Imola è rimasta profondamente colpita per la tragica scomparsa del dottor Antonio Vilardi e si unisce al cordoglio emerso in città per il medico 41enne.

"L’Andrea Costa Imola è con immenso dolore che annuncia la prematura scomparsa del dottor Antonio Vilardi. Il dottor Vilardi, medico dell’Andrea Costa insieme al dottor Palmonari, è sempre stato una figura professionale, dinamica e disponibile. Tutta la Società biancorossa esprime la sue più sentite condoglianze alla famiglia e al collega e amico dottor Palmonari. Ciao Antonio non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua simpatia", si legge su Internet in un post che è stato diffuso ieri sui canali social della società imolese.

Un legame, quello con il club biancorosso, dovuto alle ultime due stagioni sportive nelle quali il dottor Vilardi ha fatto parte dello staff sanitario dell’Andrea Costa, collaborando assieme al dottor Massimo Palmonari, suo amico e collega al reparto di Ortopedia a Imola.

Il dottor Palmonari è tuttora il medico sociale dell’Andrea Costa e Vilardi ne supportava il lavoro con la squadra, anche prendendone il posto come medico del club qualora ce ne fosse stata la necessità.