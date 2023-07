L’anfiteatro verde diventa la casa della lirica

Un anfiteatro in mezzo al verde per progetti culturali rivolti a tutta la vallata. Tutto pronto all’agriturismo ‘Le Siepi di San Giovanni’ di Borgo Tossignano per l’inaugurazione del ‘Teatro nei vigneti’, con l’evento ‘Lirica sotto le stelle’. Questa sera, dalle 21.30, spazio al concerto dei maestri Luca Saltini (pianoforte), Shiori Kuroda (soprano), Kazuki Yoshida (tenore) e Daniele Muratori Caputi (baritono). Con un prologo di gusto. Una cena, con tanto di cestini da picnic, ai profumi e sapori della cucina romagnola accompagnata dai vini dell’azienda agricola. Un palco ideale anche per laboratori didattici e l’attività delle scuole. Un progetto che ha preso forma nel tempo, grazie agli sforzi della famiglia Zuffa che gestisce il meraviglioso sito, tenuta a battesimo alla fine dello scorso mese di aprile con un evento analogo e la cena con ‘Prove di pianoforte’ alla quale prese parte anche il celebre maestro Franco Scala anima della Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’. Un bel modo per ripartire dopo i tanti danni causati dall’alluvione alle latitudini collinari, in particolar modo ai campi coltivati ed alle strutture ricettive stretti nella morsa di frane e smottamenti. L’evento è a pagamento e serve prenotazione (tel. 393.8642488).

m. g.