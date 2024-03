L’anno dell’Autodromo. Penazzi vede rosa: "Alberghi già pieni anche senza concerti"

Resta l’assenza dei concerti il neo più grande (forse l’unico) nel calendario eventi 2024 dell’Autodromo. Il programma delle attività del circuito, eccezion fatta per lo spazio limitato riservato alle moto, è infatti un mix di quantità e qualità impensabile fino a qualche stagione fa. Forse anche per questo motivo, la mancanza della proverbiale ciliegina sulla torta lascia un certo appetito. Ha fame di eventi musicali la Giunta, e per due ragioni: l’annullamento del concertone post-alluvione della scorsa estate, atterrato a Campovolo, pesa ancora; e poi il tris di grandi show del 2022 è stato messo sotto contratto, nel 2019, dalla precedente amministrazione.

"Due di quei tre concerti sono arrivati a Imola perché doveva chiudere il Dall’Ara per lavori", ricorda l’assessora Elena Penazzi, sollecitata sul punto dal leghista Simone Carapia durante la commissione Autodromo di ieri pomeriggio, nel quale è stato esaminato il calendario dell’attività 2024 del circuito approvato nei giorni scorsi dalla Giunta.

"È ovvio che non possiamo fare sempre i conti sull’indisponibilità delle altre strutture – prosegue Penazzi –. Siamo pronti e vogliamo lavorare per un futuro anche con i grandi concerti, non abbiamo chiuso nessun tipo di porta. Ci sono però spazi che fanno solo eventi musicali, come Reggio Emilia, mentre noi grazie a un calendario ricco come quello di quest’anno abbiamo già una percentuale di strutture ricettive riempite per gran parte dell’anno. Abbiamo la possibilità di compensare: c’è un Autodromo che lavora tutto l’anno, e anche quando fa eventi commerciali riempie tante strutture. È questa la nostra fortuna". E poi, a sentire l’assessora all’Autodromo, il Comune pare non aver ancora alzato bandiera bianca: "Credo che quest’anno ci potrebbero essere delle sorprese anche durante i grandi eventi – conclude Penazzi –. Come è accaduto nel 2023 con Imola Green, che ha portato concerti gratuiti con 35mila presenze nelle tre sere".

Altro tema importante nel calendario 2024 dell’Autodromo, almeno per i residenti, è la questione rumore.

"Ci stiamo mettendo tutto l’impegno per essere meno invasivi possibile – assicura il direttore del circuito, Pietro Benvenuti, rispondendo anche in questo caso al leghista Carapia –. Stiamo facendo analisi in movimento per vedere la reale potenza sonora che hanno tutti i mezzi. E questo ci ha permesso di ottenere un logaritmo che, in via previsionale, consente di calcolatore quanti giri possono fare le auto per stare dentro i limiti. È un lavoro molto impegnativo, che ci aiuta molto; ma non è la soluzione: umidità, vento o guida stessa dei piloti rendono difficile fare previsioni. E quando interveniamo in tempo reale, riducendo il numero di auto in pista o aumentando le pause, a volte è troppo tardi".

Forse anche per questo motivo, gli sforamenti sono stati sette nel corso del 2023: "Non sono stati giornalieri, ma orari, e si sono verificati solo in alcune postazioni – puntualizza però Benvenuti –. E due riguardano giornate in deroga (37 durante tutto l’anno, ndr) nelle quali il limite non dovrebbe esserci, ma è previsto nel regolamento che ci siamo dati. Piano piano stiamo educando anche i nostri clienti facendo un lavoro di sensibilizzazione, perché penso che non giovi a nessuno fare rumore tanto per fare. Ci dispiace molto aver preso quelle sette sanzioni, sono motivo di attenzione e riflessione per arrivare quest’anno a una gestione migliore".