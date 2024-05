L’anno in cui saranno visibili cinque corpi celesti: uno sarà il più bello del ventunesimo secolo

Dopo aver ripercorso secoli e periodi passati, arriviamo a quest’anno, in cui saranno visibili più di cinque comete e una di queste sarà la più bella del ventunesimo secolo. Iniziamo dalla C/2021 S3 (Panstarrss) che è stata più vicina alla Terra il 14 marzo del 2024. Purtroppo, non si è potuta vedere a occhio nudo ma con grandi binocoli o piccoli telescopi. Un’altra cometa molto attesa è la 12P/Pons- brooks, chiamata anche "Cometa del diavolo" a causa dei gas che formano delle corna. Questa cometa sarà visibile a occhio nudo dal 2 giugno del 2024. La stella 130p/Olbers il 20 luglio arriverà invece nel punto più vicino alla terra. Si potrà avvistare nell’emisfero nord (Europa, Asia, Africa) con piccoli binocoli, dato che raggiungerà un punto molto vicino alla crosta terrestre. Venne scoperta da Heinrich Olbers il 6 marzo del 1815. Un’altra cometa è la 333P/Linear che sarà vicina alla Terra il prossimo 9 dicembre. La cometa, visibile in entrambi gli emisferi, si potrà vedere con grandi binocoli o piccoli telescopi. Ma la più attesa è senz’altro la C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) che si potrà vedere nei cieli il 12 ottobre. Questa cometa possiede la potenzialità per diventare eccezionalmente luminosa e guadagnare il titolo di "grande cometa", perché sarà visibile a occhio nudo. Lo studio delle comete è importante non solo perché permette di studiare la materia di cui è fatto l’universo, ma anche perché apre nuove prospettive per comprendere come sia potuta evolvere la vita sulla Terra dal momento che nelle comete ci sono molecole utili agli organismi viventi.