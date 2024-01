L’antico fascino di Dozza . Ruffini tra gli ambasciatori: "Borgo creativo e solidale"

DOZZA

Pomeriggio dozzese per il popolare attore Paolo Ruffini di scena in questi giorni al teatro Ebe Stignani di Imola con lo spettacolo ‘Quasi amici’ insieme al collega Massimo Ghini. Due giorni fa l’artista livornese, da anni protagonista sul piccolo e grande schermo ma anche autore di alcune apprezzate fatiche letterarie, ha trascorso un’ora nel borgo dei muri dipinti per ricevere dalle mani del sindaco Luca Albertazzi l’onorificenza di ‘DozzAmbassador’ per il suo continuo impegno nel sociale. Già, l’altra faccia artistica di Ruffini che ha scelto di affrontare a colpi di sorrisi e risate diversi temi delicati come l’inclusione e la diversità: "Ora vi svelo un segreto che forse vi deluderà – ha raccontato Ruffini ai presenti nella sala consigliare del municipio del paese (tra i quali una nutrita rappresentanza dell’Officina Sant’Ermanno di Imola, ndr) – : la mia è una forma di egoismo perché quello che faccio nel sociale mi fa sentire veramente bene. Dalle persone con qualche difficoltà ricevo molto più di quello che do". E ancora: "Il mio migliore amico ha la sindrome di Down ma quando esco con lui ritrovo quella confidenza con la felicità che spesso manca altrove – ha aggiunto –. Ci preoccupiamo tanto del giudizio dei social ma basterebbe aggiungere una sola lettera a quella parola per trasformarla in sociale e spalancare le porte su un universo infinitamente migliore".

Ormai da tempo, infatti, il simpatico attore toscano è affiancato sul palco dai membri della compagnia Mayor Von Frinzus, realtà attiva a Livorno fin dal 1997 e diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini, che ha come peculiarità quella di essere composta in parte da attori disabili. Insieme a loro ha portato in scena il varietà ‘Un grande abbraccio’ poi, due anni più tardi, il debutto teatrale dell’happening comico ‘UP&Down’. Lo show si è rivelato un successo e lo spettacolo ha girato in lungo e in largo l’Italia. Un’esperienza inedita dalla quale ha preso forma anche il documentario ‘UP&Down – Un film normale’ di cui Ruffini è co-regista insieme a Francesco Pacini. Senza dimenticare il suo volume ‘La sindrome di UP’ (Mondadori) e la versione televisiva ‘Up & Down - Uno spettacolo normale’ registrato al teatro Verdi di Firenze e andato in onda sulle reti Mediaset con successive repliche. Ma Ruffini ha raccontato anche il dramma dei tumori in età pediatrica con il docufilm ‘Resilienza’ e, nel 2022, quello della malattia di Alzheimer con la pellicola ‘PerdutaMente’. Tanti i riconoscimenti tributati all’artista che ha aggiunto sulla mensola anche la pergamena di DozzAmbassador che il municipio del borgo ha consegnato in questi anni a personaggi del calibro di Max Verstappen, Piero Pelù, Tony Hadley e Andrea Roncato. E sui tanti progetti comunali legati al welfare ha detto: "Avete la capacità di mettere al centro dell’operatività la gentilezza e l’amore verso il prossimo. Una cosa stupenda perché non possiamo davvero rinunciare ad amare".