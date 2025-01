Lanzon: "Io e la politica?. La katana è pronta..."

"Era mia intenzione stare fuori dalla politica, e lo sono stata dal 2018 ad oggi, ma se serve le competenze le ho. La katana è sempre pronta". Paola Lanzon, ex presidente del Consiglio comunale, già esponente di spicco del Pd nonché candidata alla Camera con Liberi e Uguali nel 2018, apre a un suo possibile ritorno. E tramite i social lancia un messaggio che può esser letto in chiave amministrative 2026. Difficile pensare però a un ingresso della Lanzon in un ipoteco ‘campo largo’. Da tempo è infatti ai ferri corti con il Municipio per le note vicende legate alla piscina Ortignola, che Lanzon gestisce ormai da diversi anni tramite la società Deai, con scambi di accuse incrociate e ricorsi al Tar. Più facile, dunque, immaginare l’ex presidente del Consiglio comunale come riferimento di un possibile schieramento alternativo a Pd e alleati. Ma, a oltre un anno dal voto, è ancora fantapolitica.

e. a.