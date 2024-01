L’appello dei giovani "Più eventi in inverno"

Una città dinamica, "ma che potrebbe fare di più per i giovani, soprattutto nel periodo invernale".

Le testimonianze dei ventenni imolesi parlano chiaro: il divario tra le attività estive e quelle proposte da ottobre in avanti "è estremamente ampio".

"Certamente il clima è un ostacolo e non consente di organizzare attività come ‘Imola in musica’ durante la stagione fredda – racconta ad esempio Emanuele Lauro, 22 anni –. Trovo però che sale e centri possano essere utilizzati meglio per garantire ai giovani delle occasioni di festa e compagnia. Tra l’altro, ultimamente, questi luoghi sono sempre meno affittati. Secondo me, però, in generale, le attività non vengono nemmeno pubblicizzate efficacemente".

Anche Nicolò Sabatino, 21 anni, è pronto a fornire la sua ’ricetta’.

"Secondo me Imola è migliorata molto rispetto a tanto tempo fa per quanto riguarda le iniziative – ci tiene a precisare –. Ho apprezzato moltissimo i concerti all’Autodromo o attività tipo l’Urban Festival, ma quest’ultimo l’ho davvero trovato mal pubblicizzato, nonostante mi abbia consentito di passare serate piacevoli. Ma una cosa che mi fa dispiacere è vedere la piazza di Imola così desolata, specialmente d’inverno. Il centro andrebbe ravvivato un po’".

Anche Elisa, 23 anni, non si discosta dal pensiero del coetaneo.

"D’estate le attività sono tante. Banalmente un posto come il Tozzoni può essere utilizzato per trasmettere partite e creare un luogo di incontro per tanti giovani, ma d’inverno è infattibile – sottolinea –. I locali, a Imola, con il freddo, sono molto pochi, e penso che diventi tutto un po’ monotono".

Un centro ‘freddo’ in tutti i sensi, anche a livello di accoglienza. Come ribadisce Arianna Villa, 26 anni.

"A me sinceramente manca molto un punto di ritrovo come lo poteva essere Il Dulcis in Piazza Matteotti anni fa – osserva –. Un locale aperto anche durante le serate invernali, dove poter stare al caldo bevendo un thè o una tisana, diverso dai soliti locali che organizzano sempre serate con la musica alta. E’ un riferimento che secondo me deve essere necessario per garantire una città alla portata di tutti".

Non mancano tante altre idee interessanti, come quelle che propone Vittoria Ferretti, 23 anni. "Penso sarebbe carino organizzare delle vere e proprie serate a tema, che consentano al bel centro di Imola di ripopolarsi – afferma –. Una iniziativa che trovo molto affascinante è quella di organizzare scambi inter-culturali e delle attività come gli ’aperitivi in lingua’ come succede in altre città. Permetterebbero un’apertura mentale della città".

Ma c’è anche chi va oltre la movida ed esprime una critica più aspra. Naomi Puscasu 20 anni, infatti, non si trattiene. "Penso che per chi finisce le superiori, Imola sia una città un po’ ’morta’ – osserva –. Non la trovo alla portata di noi ragazzi nemmeno per quanto riguarda i servizi: per chi non fa l’università, ma comunque studia per ottenere dei titoli, non esiste un punto di studio che sia aperto il weekend, dato che la Bim il sabato e la domenica è chiusa". E sottolinea: "Avrei voluto vedere un investimento diverso nei riguardi della struttura dell’Osservanza, in modo tale da renderla più accogliente per noi ragazzi. Poteva essere una bella occasione per noi", conclude.

E tra i giovani, infine, non manca chi cita numerose città del Nord Europa. "Là gli inverni sono ancora più rigidi – sottolineano –, ma gli eventi non mancano di certo".