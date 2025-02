L’appello del Comitato: "Migliorare i parcheggi"

Interventi mirati, poco onerosi e utilissimi. Il Comitato "La voce di chi non ha voce" fa un appello al Comune a pochi giorni dall’adozione ufficiale del Peba che vedrà l’amministrazione comunale impegnata nel corso dei prossimi anni ad abbattere le barriere architettoniche in città. Il Comitato si rifà al sopralluogo che si svolse con l’ex vicesindaco Andrea Bondi nell’ultimo quinquennio del sindaco Tinti, sopralluogo svolto proprio per individuare assieme ad un gruppo di persone disabili o con difficoltà motorie i punti critici in strade e piazze di Castel San Pietro.

"Quel che si evinse già allora è che, al di là dei progetti più importanti e onerosi, come quello dell’ascensore che sta avanzando in questi ultimi mesi, ci sono interventi più modesti anche come esborso economico che, se eseguiti, consentirebbero alle persone con difficoltà motorie di vivere la città senza quegli ostacoli che da anni devono fronteggiare e aggirare nel loro quotidiano", spiegano dal Comitato.

Tra questi c’è il tema dei parcheggi a strisce gialle dedicati ai portatori di handicap spesso collocati in spazi poco consoni. "Lungo via Matteotti ci sono parcheggi gialli che sono a ridosso del porticato, e che rendono difficoltosa la discesa per il passeggero – osservano dal Comitato –. Il nostro consiglio è semplicemente di avanzarli di poche decine di metri, dove si trova la farmacia".

Analoga problematica di parcheggi che fanno discutere anche poco dopo la piazza, di fronte alla parrocchia, dove però questa volta il problema è per chi vuole uscire dal porticato. "Ci sono parcheggi a strisce blu che, anche dopo il rifacimento della strada, sono stati ridisegnati proprio accanto ai gradini di discesa dal portico – illustra il Comitato –. E’ chiaro che in questo caso, quando c’è una macchina parcheggiata scendere i gradoni diventa impossibile perché ostruiti dalla vettura".

Un capitolo a parte il Comitato "La voce di chi non ha voce" lo dedica alla zona dell’ex Autostazione: "Il pavimento attorno allo stabile è dissestato da anni, ci sono buche dovute alla mancanza di sampietrini, tombini che scossano, lo scivolo sul passaggio pedonale che manca. Per noi anche questa dev’essere una delle assolute priorità del Peba", lanciano l’appello i cittadini.

Claudio Bolognesi