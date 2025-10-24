L’appello delle imprese: "Investire e rigenerare per il futuro del territorio"

Rendere il territorio competitivo e attrattivo per chi investe e produce. Rigenerare i centri urbani e valorizzare le economie locali. Investire su innovazione, competenze e qualità della vita. Eccole le richieste che le realtà produttive del territorio avanzano alle Giunte dei dieci Comuni. Al termine del focus su attrattività, manifattura e infrastrutture che ieri mattina ha caratterizzato la prima parte della Conferenza economica del Circondario, all’auditorium dell’Osservanza, il referente del Tavolo delle imprese imolesi, Luca Palladino, ha consegnato al sindaco Marco Panieri, presidente dell’ente di via Boccaccio, un documento redatto dal Tavolo sulle priorità per il territorio.

Le imprese chiedono "condizioni stabili e favorevoli per operare": infrastrutture moderne, energia accessibile e sostenibile, un sistema del credito vicino al territorio e una pubblica amministrazione capace di accompagnare, non ostacolare. "La competitività si costruisce con regole certe, tempi rapidi e una governance territoriale coesa", ricordano dal tavolo delle imprese imolesi. "Serve una strategia integrata che sostenga il commercio di vicinato, rafforzi la connessione tra turismo, cultura e servizi e rilanci i centri storici come luoghi di vita e di impresa – recita infatti il documento –. Il Pug e la nuova legge regionale sugli hub urbani offrono strumenti per farlo, ma occorrono partnership concrete tra Comuni, associazioni e imprenditori".

Secondo le imprese imolesi, la crescita passa dalle persone. Da qui l’invito a investire su formazione tecnica e professionale, collaborazione con università e centri di ricerca, e servizi territoriali (sanità, casa, welfare) che rendano il circondario un luogo dove "è possibile lavorare, innovare e vivere bene. Solo così – avvertono le imprese – si può trattenere e attrarre capitale umano qualificato".

Prima della consegna del documento, c’era stato come detto il focus su attrattività, manifattura e infrastrutture. Oltre al già citato Palladino (presente anche in qualità di presidente di Cna Imola), hanno preso parte alla tavola rotonda Fabio Bacchilega (presidente Con.Ami), Alessandro Curti (presidente della delegazione imolese di Confindustria Emilia), Carlo Alberto Gollini (presidente Legacoop Imola) e Amilcare Renzi (segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana). Le conclusioni sono state affidate all’assessore allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini. I lavori della Conferenza economica sono proseguiti nel pomeriggio con i focus su turismo-commercio, moderato da Laura Giorgi (Corriere di Romagna), e su agricoltura-territorio, coordinato da Andrea Ferri (Nuovo Diario Messaggero).

"Vogliamo tratteggiare la linea da seguire nei prossimi anni", ha detto Panieri in apertura. “Elaborare una strategia per il territorio", l’obiettivo della sindaca castellana Francesca Marchetti, vicepresidente del Circondario, ente rappresentato all’Osservanza anche dal direttore Sergio Maccagnani. E mentre il vescovo Giovanni Mosciatti ha sottolineato la coesione del sociale del territorio, Stefano Mazzetti (capo di gabinetto della Città metropolitana di Bologna), ne ha ribadito la specificità. Ha parlato infine di "momento importante" per i dieci comuni e di "atto di responsabilità collettiva", l’assessore Raffini, che ha invitato a "guardare al futuro del Circondario con la consapevolezza di volerlo costruire e non subire".