L’appello di alberghi e ristoranti "La ripartenza passa dal turismo"

di Mattia Grandi

La prima estate post emergenza alluvione porta con sé gli interrogativi legati al turismo. Ma il dato di partenza, attinto dallo storico del periodo più caldo dell’anno alle latitudini cittadine e circondariali, è positivo. Imola e gli altri nove comuni dell’unione hanno un buon appeal attrattivo. Merito di un’offerta varia e completa che amalgama all’unicità del patrimonio paesaggistico e ambientale una ricca proposta culturale, artistica, sportiva ed enogastronomica.

"Guardiamoci attorno perché l’erba del vicino non è sempre quella più verde – analizza Raffaele Benni, presidente dell’Arialco che raggruppa ristoranti e albergatori del territorio imolese –. Tutt’altro. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che vanta, a due passi da casa, autentici gioielli. Località da scoprire e valorizzare in ottica di fruizione turistica".

Già, il famoso concetto di turismo di prossimità coi suoi vantaggi: "Dal risparmio economico alla qualità dell’accoglienza – continua –. Da noi ci sono imprenditori capaci e intraprendenti che puntano forte sul valore delle relazioni umane. Scegliere di passare l’estate in zona significa anche evitare quegli aggravi psicologici e pratici che si incontrano recandosi altrove".

Dai musei e parchi verdi imolesi al fascino della vallata del Santerno. Ma anche l’autodromo Enzo e Dino Ferrari, incastonato nel cuore della Motorvalley, oppure l’arte e la storia che si incontrano a Dozza. Senza dimenticare il patrimonio termale di Castel San Pietro e quella rete viabile, che punta forte sulla mobilità sostenibile, capace di mettere in collegamento paesi della pianura come Mordano, Castel Guelfo e Medicina con la collina.

"Un ampio scenario che alterna ai piccoli borghi tipici della valle, con suggestive casette in pietra, dei pittoreschi angoli di storia racchiusi nel cuore di paesi e frazioni della bassa – aggiunge Benni –. Negli ultimi tempi tutti i comuni hanno lavorato sodo per promuovere o valorizzare al meglio le proprie eccellenze. Il prossimo passo sarà quello di allargare gli orizzonti e inserire questo capitale all’interno di un mosaico più esteso".

E qualcosa bolle già in pentola: "Importanti tour operator guardano con insistenza all’area imolese per lo sviluppo di progetti di turismo in entrata di respiro internazionale. Porti e aeroporti non sono distanti da noi – sottolinea il presidente di Arialco –. E poi, mai come quest’anno, trascorrere le ferie qui significa alimentare un’economia solidale dopo i danni causati dal maltempo". Ferite vive che i sindaci della vallata tamponano con azioni di ripristino, soprattutto, in ambito viabile. "I centri abitati dei paesi della vallata sono tutti raggiungibili e frequentabili in completa sicurezza come in passato. Evitiamo l’alibi della paura non giustificata – rimarca –. Molti agriturismi hanno pagato un dazio importante a frane e smottamenti, ma rappresentano un baluardo fondamentale per alimentare l’ospitalità locale e salvaguardare le nostre tradizioni".

Capitolo Ciclovia del Santerno. "Un’infrastruttura necessaria e indispensabile – taglia corto Benni –. I danneggiamenti potrebbero trasformarsi nell’occasione per rettificare alcuni suoi aspetti non così funzionali. Ma anche per mettere a frutto idee e istanze in arrivo dall’utenza per migliorare l’impianto". Con tanta fiducia nel futuro: "Intercettare fondi ministeriali stanziati per lo sviluppo del turismo nelle realtà sotto ai 5mila abitanti. Opportunità che i comuni potrebbero sfruttare singolarmente o in forma collegiale – conclude –. Traini interessanti anche per realtà private. Nulla va lasciato al caso attraverso un lavoro in raccordo proiettato alla visione promozionale unitaria, d’insieme".