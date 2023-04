L’appello di Galassi (Ascom) "Lavoriamo assieme per il futuro"

Non solo alberghi, ma anche ristoranti, agriturismi e negozi. L’onda lunga del posticipo al 2024 della tappa imolese dell’European Le Mans Series non fa sconti. Sul fronte associazionistico interviene Danilo Galassi, presidente di Confcommercio Ascom Imola: "Una notizia non positiva soprattutto per i nostri associati con alberghi, alle prese con il disagio della restituzione delle caparre e ristoranti – ragiona –. Ma anche per i negozi. E’ vero che l’evento non avrebbe mosso folle oceaniche ma quel po’ di lavoro per le attività del centro storico è pur sempre meglio di niente".

E ancora: "La speranza è quella che la programmazione annuale del circuito non si indebolisca ulteriormente perdendo altri pezzi – chiosa –. Nessuna polemica ma cerchiamo, insieme, di portare a casa quante più iniziative possibili".

E se il comparto alberghiero appare piuttosto compatto nel suo disappunto, tanto che nei prossimi giorni potrebbero esserci delle prese di posizione ufficiali con richiesta di chiarimenti, la prende con filosofia Antonio Gandolfi Colleoni al timone dell’agriturismo ‘La Fondazza’ con stanze affacciate sulla pista. Nella sua struttura, nei giorni scorsi, sono arrivate disdette di prenotazione perfino da oltreoceano: "E’ andata così, ormai c’è poco da fare – commenta rassegnato –. Difficile trovare a stretto giro una manifestazione di pari tenore ma si potrebbe valutare l’ipotesi di intercettare comunque qualche alternativa funzionale da incastonare nella stessa forbice temporale". Senza perdere la fiducia nel futuro. "Guardiamo al bicchiere mezzo pieno – sorride –. Abbiamo già un sigillo interessante per il calendario del 2024". Per Orazio Galanti dell’Hostaria 900 di viale Dante bisogna remare tutti nella stessa direzione: "Dispiace aver perso una corsa di prestigio come la 4 Ore di Imola, ma non mi sento di condannare chi ha cercato in tutti i modi di salvare la fattibilità della competizione – spiega –. Il settore ricettivo viene da un periodo difficile e le iniziative sono autentiche boccate di ossigeno. Servono, però, unione e confronto per continuare a valorizzare una risorsa che altrove ci invidiano. Disagi per i lavori in corso nel paddock? Non la penso così. Al loro completamento saremo orgogliosi di un impianto ancora più moderno e funzionale".

Mattia Grandi