L’appello di Mosciatti per la pace : "Servono la preghiera e il digiuno"

Una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Medio Oriente. Anche a Imola la Chiesa raccoglie l’appello del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini. La data scelta è martedì 17 ottobre, quando si terrà anche una veglia di preghiera nella cattedrale di San Cassiano con inizio alle 20.45.

"In questo momento così tragico per la Terra Santa – ricorda il vescovo Giovanni Mosciatti in una lettera indirizzata a sacerdoti, diaconi, religiosi e a tutti i fedeli della Diocesi –, facciamo nostre le parole di sua eminenza il cardinale Pizzaballa: ‘Non possiamo lasciare che la morte e i suoi pungiglioni (1Cor 15,55) siano la sola parola da udire. Per questo sentiamo il bisogno di pregare, di rivolgere il nostro cuore a Dio Padre. Solo così potremo attingere la forza e la serenità di vivere questo tempo, rivolgendoci a Lui, nella preghiera di intercessione, di implorazione, e anche di grido’".

Per questo motivo, come ricorda il vescovo nella sua lettera, la presidenza della Conferenza episcopale italiana ha deciso di promuovere una Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione. La data scelta è, come detto, quella di martedì 17 ottobre, "in comunione con i cristiani di Terra Santa", sottolinea sempre Mosciatti, e "secondo le indicazioni del Patriarca di Gerusalemme che, a nome di tutti gli ordinari, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi ‘nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione’. Chiedo – prosegue il vescovo – che ogni comunità parrocchiale della Diocesi di Imola possa, se possibile martedì 17 altrimenti in questi giorni, organizzare un momento di preghiera e di adorazione".

L’Ufficio liturgico nazionale ha predisposto, a tale scopo, un formulario per la preghiera già pubblicato sul sito della Diocesi di Imola.

Nel frattempo, possibile che nei prossimi giorni venga organizzato anche in città, da parte del comitato Pace e diritti del circondario imolese, un presidio per chiedere il cessare il fuoco sulla scorta di quelli che avevano accompagnato anche le prime fasi della guerra in Ucraina. Infine, da ricordare che, sempre a livello locale, sul fronte istituzionale il sindaco Marco Panieri ha condannato la brutalità degli attacchi di Hamas. "Difendere Israele significa oggi difendere la nostra libertà, le nostre democrazie, i nostri valori di civiltà – ha sottolineato nei giorni scorsi il primo cittadino –. Oggi più che mai, Israele ha il diritto e il dovere di esistere e resistere".