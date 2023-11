L’appello di venti famiglie : "Da soli contro l’Alzheimer . Più medici e meno attese"

"Vi chiediamo di aiutarci in questo percorso difficile accogliendo le nostre richieste". Si chiude così l’accorata lettera aperta indirizzata da un gruppo di familiari di malati di Alzheimer al sindaco Marco Panieri, al direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi, ai sindacati e alla stampa locale. Obiettivo dell’iniziativa è quello di ottenere, innanzitutto, una maggiore presenza di medici sul campo e tempi di attesa più brevi per le visite.

"Purtroppo per questa malattia al momento non esiste una terapia per la sua cura – ricorda la missiva accompagnata da una ventina di firme –. Le persone colpite da demenza, in base allo sviluppo della patologia, non sono in grado di capire cosa stanno facendo, di riconoscere i propri familiari e possono anche diventare violenti. È molto frequente che i familiari si trovino da soli, in casa, a gestire la persona malata con il solo supporto dei servizi pubblici e delle associazioni di volontariato che fanno un lavoro prezioso di sostegno".

Da qui la decisione di rivolgersi alle istituzioni. "Ci mettiamo tutta la nostra buona volontà nell’accudimento dei nostri cari ma allo stesso tempo – proseguono – abbiamo bisogno di professionisti specializzati per questa patologia e questo purtroppo non è possibile per mancanza di medici". Un esempio? "Lo scorso agosto, per la chiusura ferie del Centro disturbi cognitivi, non avevamo un medico da contattare – riferiscono i firmatari della lettera –. Per noi è di estrema importanza avere sempre un punto di riferimento".

E ancora: "Si stanno allungando i tempi di attesa tra le varie visite di controllo e bisogna aspettare diversi mesi per la prima visita per un sospetto della patologia. Abbiamo l’esigenza di avere un servizio pubblico con professionisti dedicati. Chiediamo perciò a gran voce di assumere nuovi medici".

Altro problema è l’aspetto organizzativo e logistico del Pronto soccorso. "I malati con demenza devono avere un percorso personalizzato, con un luogo dedicato e con tempi celeri per non creare loro ancora più disagio rispetto a quello che stanno vivendo", si ricorda ancora nella lettera. "Imola ha avviato un percorso per il riconoscimento di ‘Comunità amica delle persone con demenza’ - ricordano i familiari dei malati di Alzheimer – e questo è motivo di orgoglio e di riconoscimento della patologia. Anche per la sensibilità che il territorio ha dimostrato in questi anni aprendo Casa Alzheimer, il lavoro dei professionisti dell’Ausl e del terzo settore, vi chiediamo di aiutarci".