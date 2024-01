L’archivio dell’architetto Mengoni. Quasi completa la digitalizzazione

L’Archivio Museo ‘Giuseppe Mengoni’ occupa un posto sempre più strategico nei progetti dell’amministrazione comunale di Fontanelice. Un polo d’eccellenza nel cuore della vallata del Santerno che conserva centinaia di preziosi documenti legati alla vita e alle opere del celebre architetto e ingegnere nato in paese nel 1829. Non un nome qualsiasi ma il progettista della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, come ricorda quella targa appesa a due passi dal duomo meneghino, visitata ogni anno da milioni di persone. E sono tanti gli studenti della specialità che si recano sulle colline del circondario per attingere da fonti destinate ad alimentare studi e tesi di laurea. Così la giunta guidata dal sindaco Gabriele Meluzzi ha quasi completato l’intervento di valorizzazione del patrimonio conservato presso l’archivio attraverso il processo di digitalizzazione della documentazione progettuale di Giuseppe Mengoni. Un’azione necessaria per migliorare la conservazione degli incarti ed incrementarne la possibile consultazione. Quasi 10mila euro di risorse, 6600 in arrivo dalla Regione e 3mila stanziati dalle casse del municipio, per blindare il futuro in digitale di circa 300 documenti. Un lavoro certosino, inserito nel piano bibliotecario 2022, portato avanti da HibouCoop con la supervisione della direttrice del museo Anna Maria Guccini. Un altro tassello nella mirata programmazione pensata dagli uffici del comune di Piazza del Tricolore: "In questi anni abbiamo dato forma a tante attività sull’archivio con l’obiettivo di renderlo nuovamente un centro di eccellenza – spiega il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi -. Vogliamo costruire le basi per il biennio 2027-2029 che coinciderà con gli anniversari tondi della morte e della nascita di Mengoni".

L’elenco è lungo: "La sua promozione nell’ambito di molti progetti turistici approdati sul territorio e quella della figura del nostro più noto concittadino in parallelo al percorso regionale ‘Quante storie nella storia’ – continua -. Senza dimenticare l’adesione all’iniziativa ‘Io amo i beni culturali’, sfociata nel volume ‘Con i nostri occhi’, sviluppata con le scuole. Non meno importante la pubblicazione per ripercorrere i primi 20 anni del museo". Ma c’è di più. A dire il vero, infatti, i percorsi presentati dal municipio e inseriti nella graduatoria dei più interessanti secondo la Regione erano due. Già, in ballo c’era pure una sorta di nuova e più funzionale disposizione degli spazi interni del museo, per un importo di altri 18mila euro, che non ha ottenuto il relativo finanziamento. Una riqualificazione che, a giudicare dal fermento che calamita da anni l’edificio affacciato su Piazza Roma, verrà riproposta con la candidatura al primo bando utile.

Mattia Grandi