L’Archivio di Stato si apre. Una mostra di documenti sulla città e i dintorni

Apertura speciale al pubblico, ieri mattina, alla Sezione di Imola dell’Archivio di Stato di Bologna in occasione delle Giornate del Patrimonio 2025. L’iniziativa, promossa dalla Comunità Europea e su scala nazionale dal Ministero della Cultura, è stata impreziosita da una mostra di interessanti documenti storici relativi alla città e ai suoi dintorni con tanto di conferenza di approfondimento dello studioso Giampaolo Nildi. Un evento, voluto fortemente dalla direttrice Giorgia Muratori e dal personale del presidio di via Verdi, per ribadire l’importante ruolo rivestito dall’Archivio all’interno della comunità. Un luogo in cui è custodito un patrimonio storico documentale inestimabile come prezioso anello di giunzione tra presente e passato. Una fonte inesauribile di conoscenza e coscienza collettiva, accessibile all’utenza il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 15 e il mercoledì dalle 10 alle 16,30 con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima stabilita in sei postazioni, per valorizzare debitamente la storia e capire qualcosa di più dell’evoluzione di un territorio e della sua gente. Eloquenti, in tal senso, i documenti esposti per fissare un lungo spaccato temporale in salsa imolese attraverso reperti scritti che raccontano le vicende delle famiglie che hanno popolato la città nei secoli.

Un utile tuffo nel passato per arricchire il proprio bagaglio culturale: "Un esercizio proficuo per stabilire un coinvolgimento della comunità stessa – ha detto Nildi nella sua analisi –. Il contatto diretto e consapevole con un tale patrimonio è un beneficio per ognuno di noi. Questo istituto mi ha insegnato il senso dell’approccio e il metodo per concretizzare la ricerca". E via all’approfondimento sul ‘Villino di San Fausto’, abitazione situata lungo il corso del Rio Correcchio tra Pontesanto e Ortodonico, con la sua incredibile successione di proprietà. Dai primi documenti catastali del 1637 che ne attestano la titolarità alle suore di San Domenico agli ultimi rogiti notarili del 1920 della famiglia Orsini.

Nel mezzo, anche il casato dei Sartoni che in ottobre sarà protagonista di un focus specifico legato al Baccanale: "Il ‘Villino di San Fausto’ è un esempio perfetto delle interessanti ricerche che possono essere condotte in Archivio – ha sottolineato Nildi –. Atti di notai, visure, donazioni e inventari per ricostruire gran parte della sua esistenza. In una società piena di barriere di ogni genere, gli Archivi spalancano le porte fornendo strumenti per diventare persone consapevoli. È la nostra eredità per comprendere meglio chi siamo adesso".