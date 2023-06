Largo a nuovi dehors Via le automobili, Piazza Gramsci diventa area pedonale

Partirà il 30 giugno la nuova viabilità in piazza Gramsci. Lo prevede un’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale, Daniele Brighi, che rende dunque operativa la delibera approvata lo scorso aprile dalla Giunta e attraverso la quale la squadra del sindaco Marco Panieri aveva messo a punto una serie di modifiche sul fronte degli accessi nella Zona a traffico limitato e nell’area pedonale del centro storico. Entro fine mese, verrà dunque adeguata la segnaletica verticale e orizzontale e saranno aggiornati i sistemi informatici e di controllo dei varchi.

Piazza Gramsci si appresta dunque a dire addio a quelle poche auto che ancora potevano sostare nella area compresa tra la fine di via Mazzini e l’inizio dei portici. Ci sarà più spazio a disposizione per le sedie e i tavolini dei locali, mentre il caricoscarico delle merci sarà garantito dalla creazione di due nuovi stalli su via Mazzini e su via XX Settembre (ai due lati della piazza), concordati con le associazioni di categoria, così da permettere il rifornimento delle attività presenti.

In questo modo, si completa il percorso di pedonalizzazione iniziato nel 2013 e si regolamenta oggi l’accesso all’area nelle medesime modalità della vicina piazza Matteotti. Il tutto con l’obiettivo di "incentivare l’aumento di dehors annessi a pubblici esercizi e conseguentemente di richiamare in centro un maggior numero di visitatori", avevano spiegato nelle scorse settimane dal Comune.

Il pacchetto di aggiornamenti riguarda complessivamente diversi aspetti della viabilità nella zona a ridosso dell’Orologio. La durata massima delle autorizzazioni temporanee, in centro storico, scende a sette giorni consecutivi. E questo "anche in considerazione della circostanza che spesso le richieste presentate non risultano suffragate dalla effettiva necessità di transitare eo di sostare nella Ztl e nelle altre zone in cui ne è vietato l’accesso – è la linea del Municipio –, rendendo necessario sensibilizzare i richiedenti a una più adeguata e puntuale valutazione delle proprie esigenze, nonché delle eventuali possibilità alternative". Il tutto "in considerazione dell’interesse generale a limitare l’effettiva circolazione dei veicoli a motore nelle zone interdette", concludono dal Comune.

Sempre in tema di rilascio dei permessi, c’è un’altra novità. E cioè l’estensione della possibilità di ottenere l’autorizzazione permanente da parte dei veicoli con peso complessivo non superiore a 75 quintali e con una lunghezza non superiore a sette metri.

Vengono infine accorpate in un unico atto tutte le ordinanze pregresse relative alla regolamentazione e alle modalità di accesso alla Zona a traffico limitato e all’area pedonale "per una maggior chiarezza e trasparenza".