L’Arlecchino post-moderno di Pennacchi

Protagonista del penultimo spettacolo stagionale in cartellone allo Stignani è Andrea Pennacchi, per il quale Marco Baliani ha scritto su misura questo ‘Arlecchino’ col punto di domanda finale. Lo spettacolo andrà in scena con sei repliche: da mercoledì a venerdì alle 21, sabato sia alle 15.30 sia alle 21, domenica alle 15.30. Sarà un Arlecchino mai visto, che riunisce stilemi diversi, frammenti di cabaret, burlesque, avanspettacolo, commedia e dramma in un gran calderone ultra postmoderno che raccoglie pezzi di memoria della storia del teatro. La prevendita per ‘Arlecchino?’ è attiva su Vivaticket. La biglietteria del teatro Stignani sarà aperta anche martedì dalle 10 alle 12 e i giorni di spettacolo dalle 19 alle 21 per le recite serali e dalle 14 alle 15.30 per le recite pomeridiane.