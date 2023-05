L’arrivederci dei piloti del Circus "Giusto rinviare, ma torneremo"

Circus unito per sostenere le popolazioni colpite da maltempo e dare appuntamento agli appassionati imolesi di Formula 1 al Gran premio del 2024, dopo la cancellazione della gara in programma nel weekend. "Forza e coraggio ragazzi", scrive sui social il ferrarista Charles Leclerc, accompagnando il messaggio con tre cuori e la bandiera italiana. "Avevo voglia di correre davanti ai tifosi di Imola, ma è giusto non correre", le parole dell’altro alfiere del Cavallino, Carlos Sainz.

"L’Emilia-Romagna è la nostra terra e ci spezza il cuore vedere quello che i suoi abitanti devono fronteggiare in queste difficili ore", afferma il team principal della Rossa, Frédéric Vasseur. Anche fuori dai box della Ferrari, il sentimento è unanime. "I nostri pensieri sono tutti con le persone colpite da pesanti precipitazioni e dall’alluvione – scrive sul suo profilo Instagram Max Verstappen, campione del mondo in carica –. Siate forti in questo difficile momento".

Stesse emozioni anche da parte dei rivali della Mercedes. "Mi dispiace per i fan che il weekend di gara sia stato cancellato – osserva George Russell – ma la sicurezza viene prima di qualsiasi altra cosa". E il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo: "Il mio pensiero va a chi è stato colpito da questa tragedia e agli straordinari soccorsi che stanno lavorando sul posto. Possiamo capire che la sicurezza viene prima di tutto. Non vedo l’ora di vedervi alla prossima gara". Messaggi analoghi sono arrivati anche da piloti e team principal delle scuderie Haas, Williams, McLaren e Alpine.