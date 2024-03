L’arte classica rivive nelle opere di Bakopanos

Esprime tutta la bellezza e l’energia del mondo classico la mostra ’Nostos’ di Dimitris Bakopanos, artista di origine greca, cresciuto artisticamente in Italia, che si potrà visitare da oggi nella Sala comunale d’arte contemporanea di via Matteotti 79. L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì alle 17. La mostra, che si tiene con il patrocinio del Comune, sarà aperta tutti i giorni fino a giovedì 28 dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. "La mia passione per l’arte greca antica e per la pittura - afferma l’artista - mi ha indotto a realizzare diversi esperimenti artistici per ricercare la fusione perfetta tra la bellezza classica e i contesti moderni e contemporanei". Il soggetto classico è al centro delle opere di Dimitris Bakopanos, chiaro rimando alle origini e alla formazione umanistica dell’artista, che da ragazzo subisce il fascino dell’arte e della cultura della Grecia antica. Da qui l’esigenza di instaurare un dialogo con i valori espressi da quella cultura, assunti come punti di riferimento atemporali e rielaborati attraverso la propria personale interpretazione artistica. Nascono così le sue opere, frammenti di volti, di corpi, ma anche particolari di architetture, dipinti su pezzi di tele imperfette.