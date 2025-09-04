L’arte delle pietre figurate. Una mostra sul Suiseki al Museo Geologico

Un pizzico di Giappone nella vallata del Santerno. Da domenica al 5 ottobre, al Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola che ha sede nel seicentesco Palazzo Baronale di Tossignano, si terrà un’affascinante esposizione dedicata al Suiseki. Si tratta dell’antica arte giapponese di collezionare e disporre pietre naturali dalle forme evocative. La pratica, nata in Cina ma che si è sviluppata nel Paese del Sol Levante, è strettamente legata alla filosofia zen. Osservare una pietra, infatti, significa aprire mente e corpo alla meditazione contemplando la grandezza della natura e il rispetto della Terra. Il percorso di visita prevede una carrellata di pietre capaci di richiamare con straordinaria suggestione montagne, cascate, animali e figure umane. Inaugurazione in agenda questa domenica alle 15,30 con una visita guidata in compagnia di Leopoldo Mugellesi, curatore della mostra ed esperto di botanica e geologia, che da oltre 25 anni coltiva la passione per il Suiseki.

La sua collezione comprende decide di esemplari, tutti raccolti personalmente in diverse regioni italiane, dalla Liguria al Veneto, passando per Toscana ed Emilia-Romagna, e valorizzati con daiza, le tipiche basi in legno realizzate dallo stesso Mugellesi.

Le altre giornate a ingresso libero sono il 14, 21 e 28 settembre e il 5 ottobre, dalle 14,30 alle 18. Senza dimenticare la possibilità di pianificare, su richiesta, visite guidate in altre date (info@imolafaenza.it). Ma non è tutto. In agenda ci sono anche due eventi speciali: la passeggiata ‘Alla ricerca di Suiseki lungo il Santerno’ nella mattinata del 14 settembre, con Sonia Venturi, guida geologica del Parco e Leopoldo Mugellesi, e il laboratorio creativo di pittura su pietra per bambini e famiglie ‘Sassi d’arte’ del 21 dalle 15,30 alle 17. In autunno, inoltre, proseguiranno i laboratori nelle sale del Palazzo Baronale per avvicinare i più piccoli al mondo della geologia e della natura attraverso esperienze ludiche ed educative (www.imolafaenza.it).

Il museo è una vera e propria ’porta’ che introduce al territorio imolese del parco. È stato di recentemente rinnovato nelle esposizioni, presentandosi oggi come una struttura moderna e ricca di soluzioni tecnologiche.