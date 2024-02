L’arte di Mauro Cavina in mostra al Cassero Ultimi giorni per visitare la mostra "Dalle origini al futuro della stampa in 3D" di Mauro Cavina a Castel San Pietro. L'artista esplora il legame tra arte, design, industria e temi attuali come l'inquinamento e il cambiamento climatico. La mostra è patrocinata dal Comune. Info: maurocavinaexagon@hotmail.it.