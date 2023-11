L’arte riecheggia in centro. Gli ’Amori Fati’ di Lagrotteria pronti a stupire il pubblico

L’arte riecheggia tra le vie del centro di Imola. A partire da sabato, alle 17.30, sarà infatti possibile ammirare le opere dell’artista Massimo Lagrotteria, alla galleria "Bottega Gollini", in via Emilia 43. La mostra, intitolata "Amor Fati" (amore del fato), ha ad oggetto quadri e sculture realizzate dall’artista di Carpi. Il titolo deriva da una massima usata da Nietzsche per definire il corretto atteggiamento dell’oltreuomo che accetta e ama il destino al quale sottrarsi, perché è l’unico in grado di realizzarlo compiutamente. L’evento rappresenta per Lagrotteria un’occasione per dare luce alle sue nuove sperimentazioni tecniche, attuate nell’ultimo anno. "Non ho mutato molto la mia arte per quanto riguarda i soggetti, sono sempre gruppi o persone singole, ma ho cambiato la tecnica di pittura – racconta –. Non parto più da un fondo scuro, utilizzo di più l’ocra o il rosso per poi passarci sopra con delle pennellate grigie. In alcuni quadri, sono partito dipingendo direttamente dal rame. In questo modo, riesco a diversificare zone del viso del soggetto che voglio valorizzare di più".

Un esperimento che coinvolge anche la scultura, attraverso la realizzazione di opere con l’uso di materiali mischiati tra ferro, carta e cemento. "Non ho voluto cambiare il linguaggio, che ritengo ben consolidato – spiega sempre l’artista – quanto più, ho voluto affinare la tecnica. Poi magari tra un anno ritornerò sui miei passi, chi lo sa".

La mostra potrà essere ammirata fino a fine dicembre e le opere sono tutte in vendita. Si colloca, inoltre, in un periodo molto felice per quello che riguarda l’arte e la valorizzazione del centro storico. Questo, ce lo racconta particolarmente il gallerista Luigi Foschini, con cui Lagrotteria ha una collaborazione da tanti anni. "Ultimamente ci sono tantissimi eventi artistici e sono felice di essere riuscito a farne uno anche io, in questo novembre speciale, tra la mostra di Bertozzi Casoni e quella di Casa Piani – sostiene infatti –. Voglio comunque mantenere questa galleria allo scopo di vendita più che di esposizione, ma è un ottimo momento"

Entusiasta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura e Politiche giovanili: "Sono felice che il centro e la città accolgano i propri cittadini, oltre che i turisti, con questo avvolgimento di arte", conclude.

Francesca Pradelli