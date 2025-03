L’arte sacra delle emozioni. Il Vaticano premia Avanzi

Una menzione speciale "per la sua straordinaria creatività e l’impegno costante nel trasformare emozioni in arte". Con questa motivazione la Pontificia Accademia ha iscritto il nome del maestro castellano Corrado Avanzi tra i pochi artisti che verranno premiati domani a Roma nelle sale della stessa Accademia interna al Vaticano, riconoscimento che verrà consegnato ad Avanzi da Paolo Liguori, Direttore di Tgcom24, Salvo Nugnes, curatore d’arte e reporter, e dalla scrittrice, giornalista ed ex direttrice di ‘Chi’ Silvana Giacobini.

Nato a Castel Maggiore nel 1931, Avanzi risiede ormai da decenni nel comune termale, e la genesi della sua parabola artistica è davvero singolare. "Ho cominciato a dipingere dopo una notte insonne, quando ebbi l’ispirazione sulla tematica che sarebbe stata alla base del mio successivo lavoro: la nascita dell’Universo e della Terra con i suoi componenti come l’acqua, il fuoco, la terra, l’aria, il gas e il magma". Un’illuminazione artistica, quella di Avanzi, arrivata anagraficamente tardissimo, mentre rapidissima è invece stata la sua ascesa nel panorama pittorico italiano. In pochi lustri, infatti, Avanzi ha collezionato 23 riconoscimenti tra i più prestigiosi, l’ultimo dei quali risale al 17 novembre, quando a Venezia in occasione dell’esposizione collettiva di artisti da tutta Italia e dall’estero ha ricevuto il "Premio Canaletto" conferitogli "per il valore artistico delle sue opere, l’impegno e la costanza del suo lavoro che ne fanno un esempio di successo nel panorama artistico italiano e internazionale".

La mostra, poi, fu accompagnata da un prestigioso catalogo distribuito nelle librerie col contributo di Silvana Giacobini, Salvo Nugnes, Gianni Marussi, Maria Lorena Franchi, Cristina Cattaneo, Alberto D’Atanasio, Giuseppe La Bruna. Prima del "Premio Canaletto", Avanzi aveva ricevuto sempre nel corso del 2024 il "Premio Spoleto", e sempre in Umbria aveva ricevuto il titolo internazionale di Ambasciatore d’Arte da Vittorio Sgarbi, ideatore e curatore di "Spoleto Arte". In carriera Avanzi ha esposto le sue opere in ogni angolo del mondo. A Roma domani l’ennesimo riconoscimento alla Pontificia Accademia, una menzione speciale "che anche se non potrò ritirare personalmente, mi riempie di orgoglio".

Claudio Bolognesi