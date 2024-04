L’artista Pierotti installa l’opera dedicata a Senna. Oggi il taglio del nastro

È stato installato ieri, nel quartiere Marconi, il grande pannello murale ‘Saudade: il volto di Senna’, realizzato dall’artista Stefano Pierotti. L’opera, montata sulla parete di un edificio Acer, al civico 10 di via Cenni, verrà inaugurata oggi alle 16.30. Oltre all’artista, alla cerimonia saranno presenti tra gli altri il sindaco Marco Panieri; Fabiola Salucci, componente del Consiglio di amministrazione di Acer; Marcella Pradella, direttrice della società di promozione turistica IF Imola-Faenza, che ha coordinato l’intervento di installazione, e i rappresentanti dell’azienda Tecnopose, che ha installato gratuitamente il pannello.

Pierotti ha donato il pannello murale alla città esprimendo il desiderio che l’opera "venisse installata in un contesto popolare rispettando così gli stessi valori espressi da Senna". In quell’area, inoltre, sono già presenti murales sulle facciate degli edifici adiacenti. Il grande pannello murale (3,33 metri di base e 4,20 di altezza, con uno spessore di circa 4 centimetri) è stato appositamente realizzato da Pierotti in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Senna, come legame della memoria che partendo da quel drammatico giorno, si snoda fino alla sua realizzazione del monumento inaugurato il 26 aprile del 1997 nel parco delle Acque Minerali per attualizzarsi con l’intervento artistico di oggi.

L’opera ‘Saudade: il volto di Senna’, che rientra nella serie definita dall’autore ‘Iron pictures’, è composta da sette lastre di ferro corten dello spessore di un millimetro, tagliate e saldate su rete metallica, poi dipinte. Pierotti ha ritratto il volto di Ayrton, ispirandosi liberamente ad uno scatto del fotografo Ercole Colombo (Ercole Colombo/Motorsport Images/Getty Images).