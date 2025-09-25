Lasagna e Sangiovese. A Fabbrica la Sagra profuma di amicizia. Karaoke e pianobar

Fabbrica torna una delle sagre della tradizione più gustose dell’anno. Dal 26 al 28 settembre, al centro sociale della frazione imolese in via del Santo, ecco la 12°edizione della Sagra della Lasagna e del Sangiovese. Tre giorni di buona cucina, vino, musica e divertimento con un menù da leccarsi i baffi.
Dalle lasagne al forno tradizionali e vegetariane alle tagliatelle al ragù o condite con lo scalogno. Ma anche polenta, arrosticini, tagliata, castrato, formaggi e tanto altro. Il tutto annaffiato da uno dei nettari simbolo della zona, il Sangiovese, in arrivo dalle migliori cantine vitivinicole del territorio.
Prelibatezze preparate a mano e con cura, secondo le antiche ricette tramandate di generazione in generazione, da uno staff di volontari in cucina già noti per il successo della Sagra del Friggione. Un evento che richiama migliaia di appassionati della gustosa specialità in arrivo da tutto il circondario.
Porte aperte al pubblico nello stand gastronomico a cena dalle 19 con l’opzione del pranzo, ma solo domenica 28, alle 12 (con la modalità asporto attiva dalle 11.30). Senza dimenticare il ricco cartellone delle iniziative di intrattenimento.
Venerdì 26 spazio alla musica con il karaoke e il piano bar di Enrico & Elisa mentre la sera dopo protagonisti i balli di liscio con la colonna sonora di Renato & Stefano. Il 28, all’ora di pranzo, animazione per bambini e giochi all’aperto.
Attiva, come sempre, la raccolta fondi occasionale da destinare all’ampliamento delle strutture che già vantano una serie di recenti riqualificazioni utili a garantire la migliore ospitalità degli avventori. Un’occasione per gustare ottimi piatti, sostenere l’impegno dei tanti volontari, da sempre impegnati a valorizzare la frazione, e ritrovarsi tutti assieme a tavola dopo la fine dell’estate.
