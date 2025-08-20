L’assessora Gambetti: "Tariffa giornaliera per il servizio mensa?. Cerchiamo equilibrio"

"L’ipotesi di passaggio da una tariffa forfettaria a una puntuale calcolata in base agli effettivi giorni di presenza? È un tema su cui l’Amministrazione sta lavorando con attenzione, nell’ottica di garantire maggiore equità e trasparenza nel servizio". Lo conferma l’assessora all’Istruzione, Gianna Gambetti, parlando appunto delle possibili novità sul fronte del sistema di refezione scolastica comunale.

"Un cambiamento di questa portata richiede non solo approfondimenti tecnici e il confronto con famiglie, scuole e gestore, ma anche la consapevolezza di operare nel quadro delle risorse effettivamente disponibili – ricorda Gambetti –. Intendiamo quindi verificare le condizioni affinché sia sostenibile per il bilancio comunale e, al tempo stesso, vantaggioso per le famiglie. La nostra priorità resta un servizio di refezione scolastica di qualità, accessibile e finanziariamente equilibrato, perché l’equità non riguarda solo chi paga ma anche come si usano le risorse della comunità".

Il ragionamento dell’assessora non sembra dunque voler prestare il fianco alle contestazioni avanzate, nei mesi scorsi, dalle forze politiche di opposizione per il costo oggettivamente elevato di un servizio tra i più cari della provincia.

"Siamo consapevoli che le nostre tariffe sono un po’ più alte rispetto ad altri comuni, ma negli scorsi anni abbiamo aumentato da 13mila a 17mila la soglia Isee per la riduzione delle rette e sono previsti ulteriori ‘sgravi’ per le famiglie con più figli – sottolinea Gambetti –. Negli ultimi anni, le tariffe non sono state aumentate e non c’è stato nessun adeguamento Istat proprio per sostenere le famiglie".

A Imola, nella refezione scolastica, le famiglie con le rette coprono circa il 90% dei costi. "Altri comuni hanno scelto di collocare una quota superiore di copertura sulla fiscalità generale dell’ente, cioè a carico di tutti i cittadini, anche da parte delle famiglie che non ne usufruiscono – sottolinea l’assessora –. Inoltre, il nostro servizio prevede anche la merenda con un aumento di costi che riguardano non solo la derrata in sé, ma anche i servizi aggiuntivi del personale che ne gestisce la somministrazione ai bambini. La qualità è garantita dal servizio della dietista che predispone menù diversificati per i bambini con intolleranze e allergie e fa monitoraggi continui, a sorpresa, per verificare la qualità del servizio".

Altro tema di attualità, sul fronte scolastico, è quello del rinnovo della convenzione con i gestori di nidi d’infanzia e piccoli gruppi educativi privati accreditati che, a fronte di un investimento di oltre 450mila euro, garantirà al Municipio ulteriori 244 posti (12 in più rispetto all’anno scorso) riducendo in questo modo le liste di attesa.

"Questa scelta – prosegue Gambetti – rafforza il modello di sistema integrato pubblico-privato: il servizio comunale resta il cuore pulsante dell’offerta educativa, mentre la collaborazione con gestori privati qualificati ci consente di aumentare la disponibilità di posti, distribuire l’offerta sul territorio e rispondere in modo flessibile alle esigenze delle famiglie".

In totale, i nidi imolesi offrono in tutto circa 700 posti, buona parte dei quali divisi tra comunali e convenzionati (circa 300 ciascuno) e il resto nei servizi regolarmente autorizzati, ma gestiti in autonomia da soggetti privati.

"Confermiamo il nostro impegno a costruire un sistema educativo 0–6 sempre più inclusivo, accessibile e di qualità, dove pubblico e privato collaborano – conclude l’assessora – nel segno dell’interesse comune e dell’equità".