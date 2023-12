L’assessora Spada: "Nessun rifiuto in arrivo da Malagrotta"

A qualcuno il dubbio era venuto: non è che i rifiuti in arrivo in Emilia-Romagna dalla discarica di Malagrotta, che a causa di un recente incendio ha visto drasticamente ridotta la propria capacità di trattamento degli scarti, sono destinati anche a Imola? Non è che, in base all’accordo firmato l’altro giorno tra il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, in via Pediano verrà portata anche la spazzatura di Roma? A quanto pare no, non sarà così.

"I rifiuti in arrivo in Emilia-Romagna dalla discarica di Malagrotta non saranno conferiti nella discarica Tre Monti di Imola", ha assicurato ieri pomeriggio l’assessora Elisa Spada, rispondendo alle dure contestazioni mosse qualche ora prima ("Non si sa sulla base di quali documenti ufficiali", replica la titolare dell’Ambiente) dal consigliere comunale del M5s, Ezio Roi, attraverso una nota stampa.

"Tutto ciò, nel pieno rispetto proprio di quanto richiesto dal Comune di Imola nella Conferenza dei servizi per il completamento del recupero volumetrico in sopraelevazione del terzo lotto della discarica Tre Monti – prosegue Spada –, che prevede di conferire in discarica solo rifiuti provenienti dal territorio della regione Emilia-Romagna. Questa amministrazione comunale, nei fatti, mantiene gli impegni presi nei riguardi della comunità che amministra".

Le rassicurazioni dell’assessore non convincono però il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia: "I rifiuti romani non arriveranno alla discarica Tre Monti? Chissà adesso pare così, ma quando ci sono di mezzo Hera e Regione se ne vedono di tutti i colori. Una cosa è sicura: questa telenovela della discarica è grottesca e rasenta il ridicolo; e purtroppo continua da anni con lo stesso copione. A rimetterci sono i cittadini, mentre qualcun altro continua a fare profitti e a decidere sul territorio senza essersi candidato".

e. a.