L’assessore Mammi "Risarcire e ricostruire La Regione è al fianco degli agricoltori"

"Siamo al fianco degli agricoltori colpiti dall’alluvione e continua il nostro impegno per risarcire, ricostruire e ripartire insieme. Ma non basta: abbiamo bisogno di risorse e interventi rapidi, nazionali ed europei a sostegno delle nostre imprese". È l’appello lanciato ieri dall’assessore regionale Alessio Mammi, in città per l’inaugurazione della Fiera agricola del Santerno, evento che oggi dalle 9 alle 23 e domani dalle 9 alle 21 (ingresso gratuito) animerà il parco del complesso Sante Zennaro.

"Siamo il cuore agroalimentare del Paese – ha sottolineato Mammi –. L’agricoltura e l’agroalimentare devono continuare a poter produrre cibo buono e di qualità, che arriva sulle tavole di tutti i cittadini. L’agricoltura è un fatto culturale che appartiene alle economie dei nostri territori, alle comunità, ed esporta in tutto il mondo la qualità e il valore dell’Emilia-Romagna".

La manifestazione che mette in vetrina il mondo dell’agricoltura imolese, in uno spazio ideale per farlo incontrare con le famiglie, arriva a un mese di distanza dall’alluvione che ha sconvolto uno dei settori cardine dell’economia del circondario. Questa edizione, la numero undici, ha dunque il sapore della ripartenza. E darà spazio alle donazioni dei visitatori (si può usare Satispay inquadrando il Qr Code nei pannelli che troveranno agli ingressi e nei pressi del box ‘Direzione fiera’) e a quelle degli stand gastronomici delle sagre del territorio, nonché a una mostra fotografica che racconta i danni provocati dal maltempo e infine alle testimonianze dirette degli operatori del settore.

"La Fiera è anche un luogo di aggregazione per la comunità, promuove la conoscenza dei prodotti alimentari locali e la cultura di questo settore – ricorda Pierangelo Raffini, assessore comunale allo Sviluppo economico e all’Agricoltura –. Sarà il posto giusto per diverse riflessioni sullo stato di emergenza in cui molte imprese agricole del territorio versano a seguito degli ultimi tremendi avvenimenti atmosferici e per rimarcare l’importanza di mantenere viva e vitale questa filiera in tutto il circondario".

Una superficie espositiva di oltre 60mila metri quadrati quella del complesso Sante Zennaro, con la presenza di 48 aziende produttrici tra frutta, verdura, salumi, formaggi, miele e confetture. E poi la mostra mercato del vivaismo (otto espositori) e quella delle attrezzature (altri 25).

In particolare, quest’anno la Fiera accoglierà la Rassegna bovini razza romagnola con la presenza di una cinquantina di capi e quella dell’asino romagnolo, con la presenza di altri 50 animali. E ancora: spettacoli equestri con cavalli bardigiani, esibizione dei ‘cani da lavoro’ in riconoscimento olfattivo e dimostrazioni di falconeria.