L’assessore Raffini "Diminuiti gli incassi senza F1 e Superbonus Ma il centro resiste"

di Enrico Agnessi

Pierangelo Raffini, assessore al Centro storico e alle Attività produttive, dell’assestamento di bilancio 2023 del Comune hanno fatto discutere la riduzione delle entrate previste tra canone mercati e occupazione di suolo pubblico (-330mila euro) e il minor gettito dai parcheggi a pagamento (-110mila euro). Mettendo insieme le due voci, viene facile pensare a un centro storico con sempre meno presenze…

"I dati possono essere letti in quel modo, ma in realtà hanno un’altra spiegazione. Area Blu ha incassato il 5% in più dalla sosta rispetto allo scorso anno. Dunque non si può dire che in centro sia venuta meno gente".

E come si giustificano, allora, i 110mila euro in meno su quanto previsto a inizio 2023?

"È il mancato incasso dal piano sosta straordinario (a prezzi maggiorati, ndr) per il Gran premio di Formula 1".

Resta da spiegare la riduzione delle entrate da canone mercatale e occupazione di suolo pubblico...

"Lì il vero problema è stata la mancata conferma del bonus 110%. Nel 2022 permise al Comune di incassare 1,4 milioni dai permessi, mentre quest’anno i cantieri sono stati molto inferiori rispetto alle previsioni. E gli introiti sono diminuiti. Per quanto riguarda il mercato, invece, resistiamo. Poi è noto che gli ambulanti in piazza Matteotti siano un po’ meno. A settembre ne riparleremo con le associazioni di categoria: l’obiettivo è portare imprenditori di pregio nelle piazze perché creano interesse e socialità".

Altro argomento che in settimana ha fatto molto discutere, riaprendo il dibattito su i tanti locali che dicono addio al centro storico, è quello legato alla chiusura del bar Minimo.

"Mi dispiace molto che sia andata così. In generale, quando chiude un esercizio commerciale, non è però sempre perché non ha clienti. C’è anche la gestione dell’impresa. Oggi chi ha un bar sa bene che non si vive di solo caffè, ma si parte dalle colazioni per arrivare al dopocena. È un lavoro più difficile rispetto al passato. Però ripeto, non si chiude solo per mancanza di clienti. Anzi, i bar del centro storico sono tutti molto animati".

Tanti locali hanno però chiuso. Quali progetti avete per rilanciare almeno gli spazi di proprietà comunale?

"Entro poche settimane dovrebbe arrivare l’ultimo ok del Demanio per riaprire gli spazi dell’ex Tazza d’oro in via XX Settembre e altri lì vicino. Vogliamo riqualificarli immediatamente: i primi ospiteranno mostre permanenti di artisti locali; gli altri negozi, su due piani, verranno invece destinate a varie associazioni per le loro attività".

C’è la Galleria del centro cittadino da riqualificare...

"Lì stiamo aspettando il definitivo via libera della Soprintendenza e del condominio per portare avanti, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, un progetto per ridipingere e insonorizzare l’area, installando anche nuove luci a led. Per quanto riguarda invece il vicino cantiere del Municipio, ad agosto smonteremo tutta l’impalcatura sotto il loggiato del palazzo comunale liberando così finalmente i negozi".

Aperto il bando per l’ex Bacchilega, resta da fare quello per Opera Dulcis. Qualche settimana fa i vertici di Area Blu hanno parlato di problemi tecnici da risolvere prima di far partire la gara entro la fine di luglio. A che punto siamo?

"È effettivamente questione di giorni. Probabilmente si aspettava la garanzia da parte del commissario nominato dal tribunale che venisse accettato l’accordo, ma siamo rientrati in possesso delle chiavi del locale e penso sia tutto superato. Abbiamo già diverse manifestazioni d’interesse, siamo fiduciosi".

Per il rilancio del centro storico nel suo complesso, altre idee all’orizzonte?

"Abbiamo portato all’attenzione della Città metropolitana un accordo con il Comune di Castel San Pietro per un progetto da finanziare con 80mila euro. Nel 2024 ricorre il trentennale della morte di Ayrton Senna, legato a Castello dove trascorse la sua ultima notte, pensiamo a iniziative congiunte per quella occasione".