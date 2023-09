L’associazione campeggiatori al Salone di Parma

L’associazione campeggiatori dell’Imolese partecipa al Salone del Camper di Parma, in corso fino al 17 settembre. L’associazione ha un proprio stand al padiglione 2, dove presenterà le proprie iniziative e darà un primo assaggio dell’attesissima edizione 2024 dell’Imolacamperfest. "Uno sforzo organizzativo importante è stato messo in campo dai soci della nostra associazione per essere presenti durante l’intero periodo del Salone di Parma – ricorda Luigi Lanza, presidente dell’associazione campeggiatori dell’Imolese –. Siamo ansiosi di accogliere i visitatori al nostro stand".