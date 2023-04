L’associazione Never Give Up Padel, beach volley e cimeli all’asta Tutte le iniziative di beneficenza

Continuano, e si moltiplicano, le iniziative solidali di ‘Never Give Up – Memorial Nicola Ussia’. L’obiettivo? Raccogliere fondi per alimentare l’impegno legato alla prevenzione delle patologie cardiovascolari con l’acquisto di altri defibrillatori, sono già sette quelli donati negli anni alle associazioni sportive e scuole del territorio, e sostenere le realtà del terzo settore.

E al progetto ideato nel 2015 dal consigliere comunale Antonio Ussia (in quota Imola Corre, ndr), per omaggiare la memoria del papà Nicola, si affianca l’attiva Associazione Bof.

"Una sinergia sempre più stretta per garantire un presidio su più fronti – racconta Ussia -. Defibrillatori e corsi di formazione per l’utilizzo delle apparecchiature salvavita restano la nostra priorità ma non sono da meno le difficoltà che vivono le famiglie tra bollette e calo del potere d’acquisto. Tendiamo la mano a quelle associazioni del terzo settore che sono schierate ogni giorno al loro fianco".

Come? A breve, con un torneo misto di padel nei campi della Koméro Padel Generation. L’appuntamento è in agenda per il prossimo 16 aprile nei rettangoli di gioco di via Punta nel quartiere Pedagna (info e iscrizioni al numero 346.2402150). Ma anche attraverso le aste benefiche con tanti cimeli sportivi, raccolti nei mesi scorsi dallo stesso Ussia, da assegnare al miglior offerente sul noto portale Charity Stars: "Resteranno attive fino al 17 aprile – anticipa -. Maglie e body da gara autografati dai campioni del ciclismo, una t-shirt firmata da Valentino Rossi, un cappellino del Gresini Racing e molto altro. I proventi supporteranno le finalità di Never Give Up, le costose cure per Alessandro Vitiello dopo il periodo di riabilitazione a Montecatone e un paio di iniziative della Ciclistica Santerno Fabbi Imola".

Ma c’è di più. "Il tradizionale evento estivo di Never Give Up tornerà il 10 e 11 giugno al centro sociale La Stalla di Imola. Da una a due giornate per ospitare tante attività – svela Ussia -. Già certi il torneo di calcio e beach volley ma stiamo pensando anche al teqball. Sono in contatto con Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli, che mi aiuterà a raccogliere un po’ di memorabilia durante il prossimo Gran Premio di Formula 1 in Romagna. Faremo un’asta per sostenere una fondazione benefica del nostro territorio".

Mattia Grandi