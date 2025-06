L’associazione ’Tradisan’ in vetrina

La diciottesima puntata del Martedì del Volontario è stata dedicata a Tra.dis.an, associazione che ha come scopo principale quello di promuovere, in attività di volontariato, il Trasporto di Disabili e Anziani e altre attività di carattere sociale. Mediante una convenzione con il comune di Castel San Pietro Terme, i volontari dell’associazione effettuano i trasporti e gli accompagnamenti che il servizio comunale di trasporto di persone anziani, disabili o in temporanea situazione di limitata autonomia organizza e programma secondo le richieste pervenute dai cittadini. Per informazioni su Tra.dis.an: 051 941919 oppure 051 6954124.

“Il Martedì del Volontario” è la rubrica che l’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme sta diffondendo da alcune settimane sui propri canali social ufficiali, per far conoscere alla cittadinanza le numerose associazioni che con passione e impegno operano attivamente sul territorio.

Ogni settimana, le associazioni si raccontano in brevi interviste video affrontando tre temi chiave: “Chi siamo”, “Cosa facciamo” e “Valore del volontariato”, permettendo così ai cittadini di scoprire la mission, le attività e i valori che le animano. Per ulteriori informazioni su questo servizio, è possibile contattare il team social del Comune: Manuela Ganzeri (manuela.ganzeri@comune.castelsanpietroterme.bo.it) e Giulia Alberici (giulia.alberici@comune.castelsanpietroterme.bo.it).