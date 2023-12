L’asta del Marshal’s team. Raccolti oltre 4.000 euro

Missione compiuta. Ma non è finita. Colpo grosso per l’asta benefica del Marshal’s Team di Imola che ha raccolto più di 4mila euro da devolvere ad alcune famiglie alluvionate del territorio. Un cuore grande quello del sodalizio imolese di commissari di percorso e ufficiali di gara, guidato dal presidente Marcello Contavalli, che qualche sera fa si è dato appuntamento nella sala stampa del circuito per un’iniziativa benefica a cui ha preso parte anche il sindaco Marco Panieri.

Tanti i cimeli del motorsport, in molti casi donati direttamente dai big delle due e quattro ruote, venduti all’incanto ai presenti: "Battaglia all’ultimo rialzo, e più di mille euro raccolti, per portare a casa le tre bandiere del giro d’onore dei piloti Ferrari dopo il successo alla 24 Ore di Le Mans con la 499P – svela Contavalli –. Tra gli offerenti anche il nostro primo cittadino che si è aggiudicato un pezzo. Ma pure gli scarpini usati dal talentuoso pilota Andrea Kimi Antonelli sono stati battuti a 200 euro". Per non parlare dei cappellini della scuderia del Cavallino Rampante, la camicia della Gresini Racing e i libri firmati dalla team owner Nadia Padovani: "Cento euro per la bandiera della Toro Rosso di F1 e cinquanta, cadauno, per i berrettini da podio siglati dai campioni della Superbike – continua -. Polverizzate anche le tre visierine MotoGp, raccolte direttamente in pista dai commissari e fatte autografare ai box da campioni del calibro di Bagnaia, Martin ed Alex Espargaro".

Insomma, un successo al quale è mancato soltanto la ciliegina sulla torta per quello che era forse il pezzo più pregiato: "Non è arrivata alcuna offerta per il cambio originale di una monoposto di F1 AlphaTauri conservata in una teca di plexiglass con tanto di cassa di legno personalizzata – sottolinea Contavalli -. La base d’asta di 2mila euro, cifra importante ma in linea con i valori collezionistici di partenza di pezzi analoghi, ha raffreddato gli entusiasmi in sala. Ma non ci diamo per vinti. Da oggi diamo a tutti la possibilità di manifestare il proprio interesse per il pezzo e formulare un’offerta adeguata".

Basterà contattare sul web o tramite i social il Marshal’s Team per avere l’opportunità di mettere in salotto un memorabilia originale della Formula uno e fare del bene: "Sarà il nostro regalo di buon anno nuovo a qualche famiglia ancora alle prese con i danni dell’alluvione – anticipa -. Insieme al sindaco Panieri e ai suoi colleghi dei comuni limitrofi individueremo realtà bisognose di supporto".

Ai 3mila euro raccolti dall’asta sono stati aggiunti altri 1500 euro arrivati dalla generosità degli stessi uomini in tuta arancione per ‘riscattare’ le loro pettorine di servizio del Gran Premio di F1 2023 annullato per maltempo. Mattia Grandi