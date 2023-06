L’asta di Alfa Romeo Piloti cartoni animati e la città sullo sfondo Poster solidale del Gp

di Enrico Agnessi

Il mondo della Formula 1 continua a sostenere la Romagna colpita dal maltempo. Dopo l’asta di beneficenza con in palio i trofei del Gran premio del 21 maggio rinviato causa alluvione, ecco un’altra iniziativa solidale che vede protagonisti i piloti.

L’Alfa Romeo ha infatti realizzato sei poster, in formato 90x70 centimetri, che strizzano l’occhio a Imola. L’immagine, uguale per tutti gli esemplari dell’opera, raffigura i due piloti del team, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas, in versione cartone animato. I due sono davanti alla loro monoposto di questa stagione, nonché a una rappresentazione astratta della città.

Autografato dai diretti interessati, ciascun disegno è stato messo all’asta sul sito Internet F1Authentics.com. E viene venduto per cifre che, convertite dalla sterlina all’euro, al momento oscillano tra i 170 e i 230 euro al pezzo. La vendita al miglior offerente andrà avanti fino a martedì 13. Il ricavato sarà devoluto all’Agenzia per la sicurezza del territorio e alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna.

Va detto che entrambi i piloti hanno sempre manifestato, in passato, grande apprezzamento per l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

"Questo circuito è parte della storia della Formula 1, ed è stata una grande emozione ritrovarmi a percorrere quelle stesse traiettorie su cui vedevo sfrecciare i miei miti di quando ero giovanissimo", aveva raccontato il finlandese Bottas ad agosto 2020, qualche mese prima del Gran premio che nell’autunno di quell’anno avrebbe segnato il ritorno del Circus a Imola, dopo un primo test in pista.

Il cinese Guanyu, in una clip video diffusa da Formula 1 alla vigilia dell’appuntamento poi saltato con il Gp di quest’anno, si era invece dimostrato in particolare un estimatore dell’ex Variante Alta, oggi curva Gresini. "Mi piace molto quella chicane, è davvero unica – aveva ammesso –. Salti dalla collina sui cordoli. È speciale".

L’iniziativa di Alfa Romeo fa il paio con quella, citata all’inizio, attraverso la quale nei giorni scorsi sono stati raccolti 200mila euro grazie alla vendita, sempre su F1Authentics.com, dei premi e della bottiglia di spumante (tutto autografato anche in questo caso dai piloti) preparati per il podio del Gran premio di Imola 2023.

In particolare, il trofeo destinato al terzo classificato è stato battuto all’asta a 37.300 euro, quello per il secondo a 43.400 e quello per il vincitore del Gp a ben 70mila euro. Tutti e tre i premi in questione raffigurano il layout del circuito imolese. Il riconoscimento che sarebbe dovuto ad andare all’autore della pole position, il ruotino Pirelli fedele riproduzione di uno pneumatico di quelli messi a disposizione dei team dal fornitore unico delle gomme del Mondiale, è stato invece venduto a 47.400 euro. Infine, altri 13mila euro sono arrivati dallo spumante con il quale secondo consolidata tradizione il vincitore della gara di Imola avrebbe dovuto innaffiare rivali e tifosi a fine gara.

Ha fatto ancora meglio il ferrarista Charles Leclerc, che mettendo all’asta sul sito di Sotheby’s il kit gara indossato durante il Gp di Monaco (casco, tuta, guanti e scarpe) ha raccolto 429.600 euro (diventati 358mila netti dopo il pagamento di tasse e commissioni) per la causa degli alluvionati. Il tutto senza dimenticare il milione di euro stanziato dalla stessa Formula 1 nei giorni immediatamente successivi alla tragedia che ha sconvolto la Romagna.