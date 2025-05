Laura Gurioli festeggiata per lo scudetto del rugby: "L’unione è la nostra forza"

Gran festa a Borgo Tossignano per il terzo scudetto del Villorba Rugby femminile, dove milita la forte atleta valligiana Laura Gurioli (nella foto). Un altro titolo tricolore per la corazzata veneta protagonista di una stagione da incorniciare, impreziosita da quella doppietta che all’alloro nazionale abbina la Coppa Conference come peraltro accadde lo scorso anno, culminata con l’affermazione di qualche giorno fa allo stadio Quaglia di Mogliano Veneto contro le Valsugirls (15-5). E, ancora una volta, tra le migliori giocatrici gialloblù per rendimento nel bilancio dell’annata trionfale, c’è la Gurioli.

La rugbista di Borgo classe 1995, cresciuta dal 2012 tra le fila delle Scarlet dell’Imola Rugby e poi migrata a Bologna prima di sbarcare al Villorba nel 2018, è ormai una certezza della specialità a livello nazionale.

Dopo gli scudetti del 2019 e 2024 in terra trevigiana, la terza linea diventata una solida tallonatrice, ha inanellato ben 16 presenze con la maglia Azzurra con diversi gettoni anche al prestigioso Sei Nazioni: "Una stagione iniziata un po’ in salita con due sconfitte fuori casa con Colorno e Valsugana – spiega la Gurioli –. Nel corso del campionato, poi, ci siamo ritrovate sia sul terreno di gioco che fuori. Un aspetto, quest’ultimo, che ha rappresentato davvero il nostro punto di forza. Così è iniziata la nostra cavalcata vincente".

Via social sono arrivati anche gli applausi del municipio guidato dal sindaco Mauro Ghini: "Tanti complimenti a Laura e alle sue compagne per lo splendido risultato!".

Mattia Grandi