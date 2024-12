Laurea honoris causa a Paolo Mongardi

L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha conferito a Paolo Mongardi, presidente di Sacmi, la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria gestionale. Mongardi, nato a Imola nel 1964, ha iniziato la sua carriera in Sacmi nel 1985 come progettista meccanico dopo essersi diplomato con il massimo dei voti all’istituto Alberghetti. Dal 2001 è membro del Cda del colosso cooperativo imolese, dal 2013 è presidente e, in questo ruolo, ha guidato l’azienda attraverso una crescita significativa sia in termini economici che occupazionali. "Dedico questo prestigioso riconoscimento alla grande famiglia Sacmi: 5.200 persone nel mondo che, con abnegazione, passione ed impegno, contribuiscono ogni giorno ad ottenere questi risultati straordinari", sottolinea Mongardi.