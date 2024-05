L’Ausl potenzia mezzi e personale

Personale e mezzi di soccorso dell’Ausl potenziati per il Gran premio di Formula 1. Sabato previste due le ambulanze in più rispetto alla dotazione usuale, nella notte successiva una in più, mentre domenica saranno cinque i mezzi in aggiunta.

Un’auto del 118 con medico e infermiere sarà operativa dalle 9 alle 19 allo stadio Romeo Galli. Al pronto soccorso del Santa Maria della Scaletta sarà in servizio un medico in più del consueto dalle 14 alle 20 dei tre giorni di gara, mentre sono state attivate numerose pronte disponibilità infermieristiche.

L’Area critica, la Medicina d’urgenza e l’Osservazione breve intensiva sono la prima linea di riferimento per quanto il piano di assistenza dedicato: la Rianimazione farà fronte a qualsiasi emergenza in ambito intensivistico, anche sfruttando le sinergie della rete delle terapie Intensive dell’area metropolitana. È stato attivato il potenziamento delle presenze del personale tecnico del servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale oltre a ulteriori pronte disponibilità.

Al dipartimento Chirurgico si è richiesto di garantire la presenza attiva degli specialisti durante il fine settimana e l’Ortopedia ha attivato una pronta disponibilità medica aggiuntiva rispetto al consueto per le giornate di sabato e domenica.