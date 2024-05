L’Autodromo cambia dimensione. In pista scendono le biciclette per sostenere la ricerca sulla fibrosi

i

Due ruote a pedali di solidarietà. Manca sempre meno all’evento ‘Imola Charity Bike – In Loop per FFC Ricerca’, pedalata solidale a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, in programma domenica all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’appuntamento benefico, nato nel 2012 da un’idea di Matteo Marzotto che guida la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, vedrà la presenza di campioni e appassionati della bici. Il tracciato della pista in riva al Santerno, con i suoi circa cinque chilometri di lunghezza e 120 metri di dislivello per giro, è la location giusta per una competizione aperta a squadre (massimo sei partecipanti, ndr) e singoli. Una prova spalmata sulla durata di sei ore, con partenza alle 10 e suono della campana al passaggio dopo le 16, suddivisa in diverse categorie e aperta a tutti gli enti riconosciuti dal Coni.

Le iscrizioni? Si chiudono domani (imolabike@gmail.com) con quota di partecipazione e gratuità per gli under 15. Ma c’è spazio anche per i non tesserati muniti di certificato medico valido per l’attività agonistica e una piccola quota aggiuntiva per la copertura assicurativa. Obbligatorio l’uso del casco rigido. Tanti i protagonisti: oltre a Marzotto, infatti, pedaleranno anche il campione paralimpico Fabrizio Macchi, i ciclisti professionisti Max Lelli, Alan Marangoni, Giorgio Brambilla e l’influencer cicloturista Veronica ‘Cara Biga’ Santandrea. Ma pure Tommaso Ferrari, assessore del municipio di Verona, e alcuni atleti dell’ex Mercatone Uno di Pantani come Marcello Siboni, Cristian Moreni, Roberto Conti e Fabiano Fontanelli. Insieme a loro ci sarà Edoardo Hensemberger, ragazzo affetto da fibrosi cistica e in cura con speciali farmaci.

Capitolo iniziative collaterali. Dall’attività formativa, che coinvolgerà le scuole primarie e secondarie di Imola e circondario, alla Charity Dinner di sabato sera nella Sala Grande di Palazzo Sersanti. "Sono felice di tornare a Imola e riprendere il progetto che, a causa dell’alluvione, avevamo sospeso – spiega Matteo Marzotto –. Un evento cicloamatoriale che semina passione e sostiene la ricerca. Il tutto in una location di grande prestigio". Gli fa eco Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola: "Manifestazioni solidaristiche come questa non possono non trovare la nostra piena disponibilità – aggiunge –. Il nostro circuito è ideale per questi appuntamenti che strizzano l’occhio a solidarietà, socialità e inclusività". Soddisfatto il sindaco Marco Panieri: "La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, visto anche il rapporto con la sua delegata Patrizia Baroncini, a Imola è di casa – conclude –. Ringrazio il comitato locale, un presidio prezioso con il quale collaboriamo sempre con grande piacere. L’invito alla cittadinanza è ovviamente quello di partecipare per sostenere la ricerca".