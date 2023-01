L’Autodromo non dimentica Gresini Un murales in ricordo del campione

di Enrico Agnessi

Che quella stele a due passi dal circuito non fosse abbastanza, per ricordare un campione tanto amato, era parso subito chiaro a tutti. Così il Comune si è messo al lavoro per regalare una giusta cornice alla curva che da settembre 2021 porta il nome dell’indimenticato Fausto Gresini. E così, oltre appunto a quelle poche righe sul piccolo totem da allora installato al di qua delle recinzione su via dei Colli, presto all’altezza dell’ormai ex Variante Alta sarà uno splendido murale a rievocare la figura del pilota imolese scomparso il 23 febbraio del 2021 a 60 anni per colpa del Covid.

Ci sta lavorando Andrea Pelliconi, per tutti il Fungo, artista molto apprezzato anche fuori dai confini cittadini. L’opera, che per il momento si può sbirciare solo da lontano, raffigura Gresini sia in primo piano che in sella alla sua moto. L’inaugurazione dovrebbe avvenire a breve. Possibile, nonostante i tempi strettissimi, che si arrivi a farlo già in occasione di quello che sarebbe stato il compleanno del due volte campione del mondo della classe 125. Gresini, fondatore del team di MotoGp guidato oggi dalla moglie Nadia Padovani, il prossimo 23 gennaio avrebbe infatti compiuto 62 anni.

Il murale in Autodromo è solo l’ultimo atto di amore della città e del circuito per il loro campione. Come già accennato, il 12 settembre 2021 si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell’ex Variante Alta, durante il fine settimana della ‘200 Miglia di Imola Revival & Coppa d’Oro’. Una decisione, quella di dare vita alla Curva Gresini, arrivata sull’onda di una crescente richiesta popolare arrivata fino in Consiglio comunale. Una decisione presa dal Municipio, insieme a Formula Imola, in piena sintonia con la famiglia, per testimoniare tutto l’affetto e la gratitudine nei riguardi del campione.

Poi, ad agosto dello scorso anno, la cerimonia di intitolazione a Gresini della tensostruttura a copertura della pista polivalente nel centro sociale La Tozzona, nel quartiere Pedagna, del quale Gresini era assiduo frequentatore. In questo caso il Municipio, in piena sintonia con la famiglia Gresini, aveva subito accolto, con una delibera del maggio 2021, la proposta del centro sociale, ritenendola particolarmente appropriata per testimoniare tutto l’affetto e la gratitudine dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità imolese nei riguardi di Gresini. Così l’ente di piazza Matteotti ha richiesto e ottenuto dalla Prefettura di Bologna il nulla osta all’intitolazione, necessario visto il poco tempo trascorso dalla sua scomparsa.