L’Autodromo oggi si fa green. Protagoniste le comunità solari

L’Autodromo si tinge di verde. Oggi fra le 9 e le 17 verrà celebrato l’E-Day 2024, un evento organizzato dal Centro per le Comunità Solari (CSL), Solar Info Community e Confabitare. L’evento si propone di celebrare e promuovere l’impegno verso un futuro energetico e sostenibile, attraverso momenti di forte impatto, tra cui la consegna dello scudetto ai vincitori della Solar Champions League, un campionato che vede sfidarsi nell’arco dell’anno squadre composte da membri delle comunità solari.

Quest’anno ha brillato particolarmente ’Le Stelle’ della Comunità Solare di Medicina. Quella di oggi sarà quindi un’occasione di festa, certo, ma anche di informazione su una tematica importante e delicata. Ce lo racconta particolarmente Alberto Zanni, presidente di Confabitare.

Zanni, cosa pensa dell’evento?

"Mi entusiasma, anche perché è l’evento più grosso a livello nazionale che ci sia nel campo dell’energia sostenibile. Inoltre, avviene dopo la firma del protocollo di impresa tra Confabitare e il centro delle comunità solari, che raggruppa tutte le comunità solari sul territorio nazionale. È sicuramente un grande traguardo, quello che abbiamo raggiunto. Certo, possiamo dire che sia parecchio ironico il fatto che andiamo a parlare di energia solare nel tempio delle auto da corsa e dei carburanti, come lo è l’Autodromo Enzo Dino Ferrari...".

Potrebbe rappresentare un’occasione per sensibilizzare il settore delle auto da corsa?

"Assolutamente sì. Nel pomeriggio infatti ci sarà una sfilata di auto elettriche che gireranno verso il circuito dell’autodromo. Stiamo provando a sensibilizzare parecchio, perché l’evento di oggi è seguito con grande interesse anche da sponsor della Formula Uno, quindi speriamo si possa prendere spunto per approfondire l’argomento. Chissà che non sia un inizio di una nuova epoca".

Come vede l’attenzione verso l’energia solare ad oggi?

"A partire dall’ambiente, sicuramente è vista con grande attenzione. Obiettivamente, però, voglio vedere chi non è d’accordo a inquinare meno e riurre il CO2 nell’atmosfera e quindi far pagare meno sulla bolletta. Se ci pensiamo bene, nessuno. Questo suscita grande attenzione e lo si è notato anche nelle ultime statistiche nel campo delle compravendite immobiliari. Quando i proprietari vanno a comprare casa, sono sempre più attenti alla riqualificazione energetica. C’è un’attenzione sempre più crescente, sicuramente anche dovuta all’attuazione delle direttive europee che impongono una sempre maggiore riqualificazione delle abitazioni e degli immobili in questo senso. Ovviamente bisogna fare cultura e l’evento di oggi rientra in questa ottica".

Come vede i giovani nei riguardi di questa tematica?

"Le generazione giovani sono ancora più interessate, rispetto a quelle molto anziane. Sono la fascia d’età più interessata e coinvolta".

In che modo si può attirare sempre più gente nel mercato?

"Trasmettendo la cultura, facendo eventi, creando iniziative di vario genere. Solo così si informano le persone su quello che è l’energia sostenibile e i loro vantaggi, oltre che i benefici." Francesca Pradelli