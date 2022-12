L’Autodromo saluta un anno da record "E nel 2023 vogliamo Superbike e tennis"

di Enrico Agnessi

Squilla di continuo, tra Natale e Capodanno, il telefonino di Gian Carlo Minardi. Quello del presidente di Formula Imola, da inizio 2021 alla guida della società di gestione di un Autodromo che dopo anni avari di gioie vive oggi un momento magico, è anche un lavoro di rappresentanza. Chiamate e messaggi di auguri a cavallo tra una stagione da record e un’altra nella quale il circuito spegnerà 70 candeline. "Io sono più vecchio e per me questa è una seconda casa – ricorda Minardi, classe 1947 –. Sono certo che andrà forte anche nel 2023".

Presidente Minardi, un anno fa di questi tempi, in mezzo a una nuova ondata di Covid, si ragionava di un calendario 2022 fatto di gare aperte al pubblico e concertoni. E lei è sembrato sempre ottimista. Un ruolo che era obbligato a interpretare?

"Diciamo che quando auspicavo una riapertura totale degli impianti, incrociavo le dita. C’era tanta di quella roba che bolliva in pentola... Abbiamo fatto un buon lavoro, per quanto non facile da ripetere".

Il momento più bello e quello invece più difficile della stagione?

"Il più difficile è stato il Gp di F1: in un fine settimana è caduta la pioggia di sei mesi, ma da buoni romagnoli abbiamo lavorato alacremente giorno e notte per creare meno disagi possibili a un pubblico che pure sta cambiando rispetto a quello al quale eravamo abituati fino al 2006".

E quello più bello, invece?

"Le Finali Mondiali Ferrari. Sono state impressionanti, un’organizzazione perfetta. La sera dell’evento nel paddock, sotto quel tendone, c’era una ricchezza pari al Pil dell’Italia. Ma abbiamo lavorato molto bene anche con le scuole, coinvolgendo i più giovani. L’anno è finito con il botto, una dimostrazione di quanto l’Autodromo piaccia agli intenditori".

Conti a posto nel 2022?

"Chiuderemo il bilancio in attivo per il secondo anno. Non bisogna mai abbassare la guardia, ma siamo soddisfatti sia della parte sportiva che di quella economica. Abbiamo ampliato l’attività con molti eventi collaterali. A un primo anno di assestamento, ne è seguito un altro di riorganizzazione. E ora ce ne sarà un ultimo nel quale deve arrivare a compimento il lavoro del Consiglio di amministrazione, in modo da poter lasciare un’azienda in grado di andare avanti".

Non si candiderà per un nuovo mandato?

"Tanto per cominciare, quando finirà questo di mandato, il 31 dicembre 2023, avrò passato i 76 anni. E poi non dipenderà da me, o meglio dipenderà da me solo dopo che eventualmente mi avranno chiesto di proseguire...".

È più facile che nel 2023 Imola ospiti il ritorno della Superbike, per il quale c’è una trattativa in corso, o il debutto del ‘Tennis on the racetrack’, a rischio dopo l’anticipo del Gp di F1 a maggio?

"Guardi: per me è probabile che arrivino tutte e due le manifestazioni, nonostante viaggino su strade diverse. Abbiamo sempre dato la nostra disponibilità a fare entrambe...".

Impegnativo abbinare l’eventuale weekend della Superbike al concerto dei Placebo il 14 luglio?

"Le cose impegnative non ci hanno mai fatto paura. La novità piace a Dorna, e anche la F1 sta proponendo i concerti durante i Gp in varie parti del mondo. Non vogliamo scimmiottare quell’iniziativa, ma rendere più appetibile un fine settimana in Romagna".

Questione rumore: trovata la quadra dopo tante polemiche?

"Quello è un impegno costante e giornaliero. C’è stato solo un problema negli ultimi tempi, ma non per colpa nostra: la Red Bull a ottobre, per girare un filmato, si è presentata a sorpresa con un motore aspirato. Avremmo dovuto cacciarli, ma sarebbe stato un problema. Però direi che, se guardiamo al passato, siamo riusciti a unire l’utile al dilettevole rispettando sempre le regole. E anche le necessità dei non appassionati".

Riqualificazione della Tosa e costruzione della nuova passerella pedonale: due cantieri da ultimare in tempo per il Gp di F1.

"Se vogliamo competere con il mondo, sono investimenti che vanno fatti. E che per questo Con.Ami ha deliberato. Si tratta di sforzi economici che però, tra richieste crescenti e visite quotidiane degli appassionati, danno risultati visibili ogni giorno".