"L’autonomia dell’Ausl è riconosciuta"

"Una professionista di comprovata esperienza manageriale che ha tutte le carte in regola per affrontare al meglio le nuove sfide alla guida della nostra azienda sanitaria. A lei vanno le mie personali congratulazioni e gli auguri di un buon lavoro". Il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Castellari, saluta "con soddisfazione" l’arrivo di Agostina Aimola come nuova direttrice generale dell’Azienda Usl. Aimola, nei giorni scorsi in città per il passaggio di consegne con il dg uscente Andrea Rossi e un primo incontro in Municipio con il sindaco Marco Panieri, inizia formalmente oggi il proprio lavoro al vertice della sanità imolese.

"Questa nomina chiarisce ulteriormente che l’autonomia dell’Ausl di Imola non è in discussione, anzi è riconosciuta come un valore da tutto il sistema sanitario regionale, come peraltro più volte ribadito dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore Massimo Fabi – sottolinea Castellari –. Si chiude così un dibattito che era sorto nelle ultime settimane. Desidero ringraziare di cuore il direttore generale uscente Rossi, che nei dieci anni alla guida della nostra Azienda è riuscito, anche di fronte alle emergenze verificatesi in questi ultimi anni, Covid in primis, a svolgere il proprio compito con la massima professionalità e dedizione. Voglio ringraziare anche tutto il personale medico, infermieristico e amministrativo che ha lavorato al suo fianco e si è adoperato per fornire ogni giorno ai cittadini del Circondario una sanità pubblica di qualità".