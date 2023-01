"L’autonomia dell’Ausl è una condizione irrinunciabile"

"Il Pd ritiene che l’autonomia dell’Ausl di Imola sia una condizione imprescindibile per mantenere e rafforzare un legame forte tra cittadini e servizi, tra ospedale e territorio, tra le istituzioni e il tessuto sociale ed economico delle nostre comunità". E questo "anche in previsione di una riforma del sistema sanitario regionale che dia più forza e autonomia alla sanità territoriale e al distretto sanitario, radicati nella rete delle case di comunità". A dirlo è la segretaria della federazione Dem di Imola, Francesca Degli Esposti, che interviene sull’ipotesi di un’unica Ausl metropolitana avanzata nei giorni scorsi dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, fautore di un proposta già formalizzata in passato dal suo predecessore, Virginio Merola. Nel mentre, il presidente della Regione, Bonaccini sottolinea che l’integrazione tra Ausl e Ircss S.Orsola è un processo che va discusso in modo molto serio.

"L’ulteriore consolidamento qualitativo del nostro ospedale, dei servizi territoriali di distretto e dell’istituto Montecatone, per il quale riteniamo fondamentale il rilancio di un progetto che ne valorizzi il patrimonio nell’ambito del riordino e integrazione delle Irccs di Bologna – riferisce Degli Esposti –, sono i punti qualificanti che metteremo al centro di un percorso di condivisione e approfondimento tra le federazioni del Pd di Imola e Bologna". Poi la risposta alle opposizioni locali, che ieri hanno esortato il sindaco Panieri a far sentire maggiormente la propria voce: "Dicano al proprio governo in carica che le risorse per la sanità pubblica sono nettamente insufficienti rispetto alle esigenze di mantenere uno standard alto di qualità dei servizi e di prossimità".