L’Avis festeggia gli 80 anni. Giornata speciale con i donatori

Compleanno speciale per l’Avis imolese. La sezione locale dell’associazione volontari italiani sangue festeggia gli 80 anni della sua fondazione. E così, domenica 25 maggio, la consueta festa sociale dell’Avis imolese, uno degli appuntamenti tra i più importanti dell’associazione, si trasformerà nell’occasione per ricordare la lunga e importante storia di questa realtà nata nel 1945 grazie a un’intuizione di Romeo Galli, primario di chirurgia dell’ospedale cittadino.

Insomma, un momento di incontro degli ‘avisini’ con la città. E anche la cornice ideale per la consegna di diversi premi e riconoscimenti. A inizio giornata è infatti prevista la celebrazione della messa a San Cassiano; quindi, in corteo si porteranno delle corone di alloro ai monumenti civici e Avis della città. Il ritrovo in piazza Matteotti e, dopo il saluto delle autorità, la premiazione delle dodici classi vincitrici del 19esimo concorso ‘Il calendario della solidarietà’, indirizzato alle scuole primarie e secondarie imolesi. Altra premiazione coinvolgerà i ragazzi e le ragazze che, aderendo al concorso ‘Diplòmati con l’Avis’, arrivato alla sua 40esima edizione, hanno dimostrato i dodici migliori risultati conseguendo il diploma di maturità.

L’Avis corrisponde infatti a dieci premiati un contributo allo studio, così come gli altri due che sono dedicati ad Anna Gherardi e a Ermes Sasso. Un premio speciale andrà alla società di calcio Tozzona Pedagna che ha organizzato il 19esimo Trofeo Avis di calcio giovanile. E ancora, una targa a Giacinto Astorri, che ha lasciato la presidenza del gruppo Avis di Sesto Imolese, e che tanto impegno ha dedicato alla sua comunità, e una pergamena di benvenuto alla nuova presidente Vilma Mazzolani.

Ma il momento più atteso della giornata è sicuramente quello che vede la consegna delle 567 benemerenze, dieci in oro con diamante (almeno 120 donazioni), 23 in oro con smeraldo (almeno 100 donazioni), 64 in oro con rubino (almeno 75 donazioni), 56 in oro (almeno 50 donazioni), 99 in argento dorato (almeno 36 donazioni), 145 in argento (almeno 16 donazioni), 170 in rame (almeno 8 donazioni) ai donatori che hanno raggiunto importanti traguardi nelle loro azioni.