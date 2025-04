Lavori al Canale dei Molini. Rifacimento della copertura. Ok al piano da 350mila euro

Via libera della Giunta al progetto esecutivo, redatto da Area Blu, per il rifacimento delle coperture del Canale dei Molini nel tratto viale Dante-viale Zappi. Il quadro economico complessivo dell’intervento è di oltre 350mila euro. I lavori inizieranno dopo il Gran premio di Formula 1 (16-18 maggio) e saranno sospesi in occasione dei concerti estivi (Max Pezzali 12 luglio - AC/DC 20 luglio). Il Comune sta valutando la possibilità di mantenere aperta la circolazione stradale durante il cantiere; seppur con restrizione di corsia. Le soluzioni sono attualmente al vaglio dei tecnici incaricati dal Municipio. L’obiettivo dell’amministrazione è completare i lavori entro la fine dell’estate.

Nel dettaglio, l’intervento riguarda il tratto Sud del canale, dopo la biforcazione di viale Saffi, e in particolare la messa in sicurezza del tratto di canale lungo viale Zappi, sotto l’incrocio con via Mazzini. L’obiettivo, secondo quanto ricostruito ieri dal Comune, è mettere in sicurezza le strutture del canale in un tratto lungo circa 11 metri. I lavori prevedono la sostanziale sostituzione della struttura originaria del canale interrato, che venne realizzato nel Medioevo utilizzando in parte il tracciato di un precedente canale romano. Il canale è prevalentemente aperto al di fuori della città e, indicativamente dagli anni ’60 del secolo scorso, è chiuso all’interno, compreso il tratto interessato dai lavori.

"Con questo intervento, proseguiamo nel percorso di cura e manutenzione delle infrastrutture della nostra città, unendo la tutela del patrimonio storico alla sicurezza e alla qualità urbana – assicura il sindaco Marco Panieri –. Il Canale dei Molini è un elemento identitario di Imola, la cui storia affonda le radici in epoche antiche. Intervenire oggi sulla sua copertura significa preservarlo e valorizzarlo per il futuro, garantendo allo stesso tempo la sicurezza delle persone. Abbiamo scelto di programmare i lavori con attenzione, evitando sovrapposizioni con eventi di rilievo e cercando soluzioni che limitino i disagi alla cittadinanza".

Nelle parole dell’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, il Comune sta "definendo l’organizzazione del cantiere con particolare attenzione al calendario degli eventi cittadini e alla tutela della viabilità. Abbiamo già condiviso i possibili scenari operativi – prosegue Raffini – che terranno conto della necessità di garantire la piena accessibilità e la regolare circolazione in occasione della Formula 1, dei concerti previsti in città e dell’avvio del nuovo anno scolastico con l’impegno di concludere l’intero intervento entro la fine dell’estate, così da riaprire completamente le strade coinvolte prima dell’inizio delle scuole a settembre".

L’obiettivo è insomma quello di non ripetere i problemi e le polemiche che stanno accompagnando le chiusure, nel quartiere Pedagna, degli accessi e delle uscite della Bretella.

"Tutti gli operatori coinvolti, da Area Blu alle imprese, sono già allertati per predisporre turnazioni e programmazioni coerenti con questa tempistica – conclude Raffini –. Stiamo lavorando per minimizzare i disagi e massimizzare l’efficienza, consapevoli dell’importanza di questi lavori per la sicurezza idraulica e la qualità urbana, ma anche dell’impatto che possono avere sulla vita quotidiana delle persone e degli eventi cittadini. Sarà nostra cura garantire una comunicazione chiara e tempestiva ai residenti, alle attività economiche e agli organizzatori degli eventi".